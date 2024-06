El tenor Carlos Velázquez y la soprano Mariana Ruvalcaba, además de integrantes de la Camerata Mazatlán y el Coro Ángela Peralta unirán sus talentos el próximo viernes 28 y sábado 29 de junio, para montar la ópera-concierto con escena “El elíxir de amor”, de Gaetano Donizetti.

La obra que tendrá lugar los dos días a las 20:00 horas, en el Teatro Ángela Peralta, será una adaptación actual y se desarrollará en una clínica psiquiátrica.

Escena 77 Producciones que encabezan los jóvenes Rodrigo Caravantes, Patricia Pérez Aguilar y Mónica Armas, dieron a conocer los pormenores de la obra que será inclusiva.

Encerrados en un hospital psiquiátrico, los personajes desarrollarán con la música una historia atemporal en un universo único. De esta manera se encuentra total similitud y congruencia en una gran metáfora de la vida misma.

La historia de amor del melancólico e ingenuo Nemorino será interpretado por el tenor oriundo de Chihuahua, Carlos Velázquez, quien regresa a Sinaloa después de más de dos años sin presentarse y quien por naturaleza tiene la discapacidad de ser ciego.

A su vez, la soprano Mariana Ruvalcaba, hará su segundo protagónico en su carrera, y este será en su papel de la bella y caprichosa Adina.

Dentro de la clínica se reflejarán diversos trastornos cómo la ansiedad, el pánico, obsesivo-compulsivo, fobias, depresión, bipolaridad y otros trastornos del estado de ánimo.

Así lo anunciaron Rodrigo Caravantes, Patricia Pérez Aguilar y Mónica Armas, quienes junto a los dos protagonistas exhortaron al público a asistir al teatro a ver esta obra que contará con grandes talentos locales.

“Esta será una propuesta artística muy arriesgada, pero con los personajes, sus historias, y con la música original; elixir de amor cabe en cualquier espacio, en cualquier lugar de la humanidad, puede ser en un hospital psiquiátrico, podría ser en una oficina de gobierno, puede ser en la oficina de Cultura, porque es eso, por que a través de los lugares es lo que nos llevó, a mi en la personal, a reflejar el amor y la locura en un espacio adecuado”, comentó Caravantes.

Esta sería la tercera ópera presentada por este proyecto, que está apoyado por el Sistema de Apoyos a la Creación y Proyectos Culturales; por la Producción nacional de música realizada con el estímulo fiscal del artículo 190 de la LISR (EFIARTES) y por la Secretaría de Cultura (Fonca), y el respaldo del Instituto de Cultura.

“Estamos haciendo una propuesta inclusiva, pero también es importante resaltar la actuación del Coro Ángela Peralta, que está formada por gente que no es profesional en la música, son amas de casa, son trabajadores de oficina, son personas que cantan por el placer de cantar, y entre ellas tenemos a un chico que es autista, y a una chica que tiene una discapacidad visual, y es importante resaltar que en el Coro cualquier persona que tenga la pasión de cantar puede ser integrante del coro”, explicó por su parte Mónica Armas.

Además de los protagonistas Carlos Velázquez (Nemorino) y Mariana Ruvalcaba (Adina), estarán Daniel Gallegos (Belcore), Rodrigo Urrutía (Dulcamara) y Susan Samudio (Gianetta).

“Orgullosamente yo aquí me formé, en Sinaloa, tanto aquí en Mazatlán como en Culiacán; creo que Sinaloa no sólo me formó como cantante sino como persona, aquí se dio mi desenvolvimiento, y volver a Sinaloa me rememora muchas cosas, es volver a reencontrarse con los principios, gracias a Sinaloa pude hacer una carrera en la ópera, y creo que esta será una ópera totalmente inclusiva que se hace en el país, ya tuve la oportunidad de hacer ópera dentro y fuera del país, pero en este formato que hicieron es la primera vez”, dijo por su parte, Carlos Velázquez.

“Es una propuesta arriesgada, pero es lo que se hace en el mundo ahorita, ya hay tanta apertura para tantas cosas y bueno, de locos todos tenemos un poco, dicen por ahí, y Nemorino es el ejemplo perfecto de este personaje que por amor se vuelve loco porque para él, el amor lo es todo, porque la ama con locura a pesar de que no es correspondido; es una puesta muy divertida, es una puesta que a mi me permite expresar mucho, me permite estar con una comunicación constante con todos las personas, con mis colegas y estoy super contento de estar aquí”, dijo.

PARA AGENDAR

Evento: El elíxir de amor, de Gaetano Donizetti

Lugar: Teatro Ángela Peralta

Días: Viernes 28 y sábado 29 de junio

Horario: 20:00 horas, los dos días

Costo: En Orquesta, 450 pesos; Primer balcón, 400 pesos; Segundo balcón, 350 pesos; Tercer balcón, 320 pesos.

Venta: En la taquilla del TAP