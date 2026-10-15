Será El Fuerte sede de coloquio sobre misiones jesuitas

El Fuerte será sede del coloquio “Territorio, Pueblos y Misiones Jesuitas en el Noroeste de México”, del 22 al 24 de octubre, dentro del Festival Cultural Sinaloa. Reúne a especialistas para reflexionar sobre la historia de las misiones, pueblos originarios y el patrimonio regional, fortaleciendo el diálogo cultural.

Organizado por el Instituto Sinaloense de Cultura, el encuentro académico se enmarca en el Festival Cultural Sinaloa 2026. Tendrá lugar en el Museo de El Fuerte, en las áreas del Mirador y la Sala Audiovisual. La inauguración está prevista para el jueves 22 de octubre a las 17:00 horas, marcando el inicio de tres días de actividades.

Este coloquio forma parte de una iniciativa mayor del Festival Cultural Sinaloa 2026, que busca ampliar los espacios de reflexión y diálogo sobre la historia regional. Las misiones jesuitas, establecidas hace siglos en el noroeste de México, dejaron una profunda huella cultural, social y arquitectónica, siendo clave para entender el desarrollo de los pueblos originarios y el patrimonio local.

El Instituto Sinaloense de Cultura informó que el encuentro busca ampliar los espacios de reflexión y diálogo sobre la historia, los pueblos originarios y la preservación del patrimonio cultural de la entidad y del noroeste mexicano. Esto refuerza el compromiso del festival con el entendimiento profundo de las raíces regionales.

La jornada inaugural iniciará a las 17:20 horas con la conferencia “Entre el juya ania y el kohtumbre yaura: religiosidad y siglos de resistencia yoeme y yoreme”, a cargo de Alejandro Aguilar Seleny, del Instituto Nacional de Antropología e Historia Sonora. Esperanza Donjuan Espinoza, también del INAH Sonora, presentará “Aconchi, de San Pedro al Señor de Esquipulas. Una mirada a su historia a través del patrimonio religioso”. La proyección del video documental “Ohuira, Lugar Sagrado”, de la documentalista yoreme independiente Iris Villalpando, cerrará el primer día.

El viernes 23 de octubre, las actividades comenzarán con la ponencia “Misiones jesuitas en Baja California Sur. Una propuesta arqueológica”, de Alfredo Feria Cuevas, del Instituto Nacional de Antropología e Historia Baja California Sur. Júpiter Martínez Ramírez, del INAH Sonora, expondrá “Entre el concepto y la realidad: Resolviendo la contradicción de la descripción de las iglesias de Kino y la evidencia arqueológica”.

Continuarán con “Cocospera, transformaciones y resignificación de un espacio misional a través del tiempo”, a cargo de Júpiter Martínez Ramírez y Tomás Pérez Reyes. Samuel Hernández Coronel, del Instituto Nacional de Antropología e Historia, abordará “Cerro de la Máscara: registro y conservación de un paisaje rupestre en El Fuerte”.

Por la tarde, se presentará el libro Los tahues. Las culturas de la costa, la sierra y los valles centrales de Sinaloa, de V. Joel Santos Ramírez, investigador del Instituto Nacional de Antropología e Historia Sinaloa, con comentarios de Paola Martínez, también del INAH Sinaloa. Posteriormente, se realizará una visita al Cerro de la Máscara, guiada por Santos y Hernández.

El sábado 24 de octubre, la jornada iniciará con la ponencia “El padre que camina mucho. El trabajo de Martín Pérez SJ como etnógrafo en las misiones de Sinaloa. 400 aniversario luctuoso (1626-2026)”, a cargo de V. Joel Santos Ramírez, del Instituto Nacional de Antropología e Historia Sinaloa. Le seguirá Gilberto López Castillo, también del INAH Sinaloa, con “Las misiones jesuitas del río Mayo en su etapa formativa”.

Stephanie Cortés, de la Universidad Autónoma de Sinaloa, impartirá la conferencia “La bahía disputada, epistemología relacional y resistencia en el yorem buïala”. Paola Martínez, del INAH Sinaloa, hablará sobre “La investigación del patrimonio arqueológico de Chametla en la última década”. El coloquio concluirá con la conferencia “El castigo ejemplar a los indígenas rebeldes de El Fuerte de Montesclaros en 1769”, impartida por María Isabel Marín Tello, de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo.