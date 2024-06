El tenor Carlos Alberto Velázquez será la estrella principal de la ópera-concierto con escena “Elíxir de amor”, de Gaetano Donizetti.

La obra que tendrá lugar los días viernes 28 y sábado 29 de junio, a las 20:00 horas, en el Teatro Ángela Peralta, será una adaptación actual y se desarrollará en una clínica psiquiátrica.

Encerrados en un hospital psiquiátrico, los personajes desarrollarán con la música una historia atemporal en un universo único. De esta manera se encuentra total similitud y congruencia en una gran metáfora de la vida misma.

La historia de amor del melancólico e ingenuo Nemorino será interpretado por el tenor oriundo de Chihuahua, Carlos Alberto Velázquez, quien regresa a Sinaloa después de más de dos años sin presentarse y quien por naturaleza tiene la discapacidad de ser ciego.

“Siempre es un reto presentar esta obra porque las óperas conocidas las personas las quieren cómo están en el disco, como están en dvd, en youtube, y ahorita que estamos dando una vuelta de tuerca como dicen por ahí, va hacer un reto muy interesante, la música es la misma, que es lo que la gente no debe de perder de vista, porque ya están escrita, Donizetti dejó una música preciosa para esta ópera y lo único que se va cambiar un poquito, y no es que se cambié la historia, simplemente cambia un poco el contexto, el ambiente”, explica.

“La historia es la misma, van a venir a divertirse, a reírse, a disfrutar, a vivir y a sufrir un poco con los personajes, pero sobre todo a llenarse de música, a llenarse de amor, que es el mensaje de esta ópera, que el amor prevalece en cualquier situación”, comenta.

Para el tenor es una gran alegría y un gusto volver a pisar el escenario del Ángela Peralta.

“Es la primera vez que hago un rol aquí en el Ángela Peralta, pero ya había presentado con el maestro Patrón, he hecho concierto, galas, y cosas aquí, y algunas óperas que yo canté fueron en Sinaloa, pero en Culiacán, hace años, cuando dirigía el maestro Carlos Serrano”.

“Volver a Sinaloa es un gusto, porque aquí me desenvolví, no sólo como artista sino cómo persona, aquí fue donde me acabe de formar y en donde salió el Carlos que se enfrentó a la vida adulta, yo llegué aquí a los 20 años, hace 11, aquí es volver a encontrarme con Sinaloa, y con esta maravillosa energía y con la gente que me adoptó durante tres años que duré viviendo aquí siempre es un gusto”, dice.

La invitación dijo está abierta para todos los mazatlecos a que asistan a esta ópera-concierto.

“Con el favor de Dios este año sacamos un álbum de mariachi, porque no solamente hago ópera, hago también hecho cosas populares, con personas como Kika Édgar, digamos que la música es la música, cante lo que se cante, pero el amor de mi vida es la ópera, y tengo la fortuna de hacer lo que amo y que esto sea mi vida”, comentó.

Señaló que la ópera siempre es inclusiva, incluso y pese a que él protagonizará este concierto siendo ciego.

“Lo inclusivo por esta cuestión de que me incluyan a mi por ser ciego y a pesar de ser ciego, pero la ópera siempre es inclusiva porque cualquier persona puede venir, es cuestión de que le pierdas el miedo, esas cosas que hay de que es para la elite, la ópera se hizo para el pueblo, antes no había cine, no había tele, cuando Donizetti estreno Elíxir de amor no había nada de plataformas, eso eran los streaming, era lo que había, la ópera era para el pueblo y tiene que seguir siendo para la gente, seas de cualquier estrato social que seas, nomás ven a divertirte y se acabó”.

“La invitación es abierta, vengan a darse una vuelta toda la gente de Mazatlán, acompáñenos, y disfruten de este Elíxir de amor, que se la van a pasar super bien, a todo dar con nosotros”, apuntó.

Participantes

En la ópera participarán el tenor Carlos Velázquez y la soprano Mariana Ruvalcaba, además de integrantes de la Camerata Mazatlán, que será dirigida por el maestro Sergio Freeman, y el Coro Ángela Peralta.

PARA AGENDAR

Evento: Elíxir de amor, de Gaetano Donizetti

Lugar: Teatro Ángela Peralta

Días: Viernes 28 y sábado 29 de junio

Horario: 20:00 horas, los dos días

Costo: En Orquesta, 450 pesos; Primer balcón, 400 pesos; Segundo balcón, 350 pesos; Tercer balcón, 320 pesos.

Venta: En la taquilla del TAP