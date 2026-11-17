Durante la ceremonia solemne, el autor de Castigo divino centró su discurso en la defensa de la lengua española como una patria común y en la realidad del exilio. Este último, un territorio vital e intelectual que define a parte de la literatura hispanoamericana contemporánea. La llegada de Sergio Ramírez a la RAE representa más que un reconocimiento a una trayectoria literaria.

Pese a ser despojado de su nacionalidad por el régimen de Daniel Ortega, el escritor nicaragüense Sergio Ramírez ingresó a la Real Academia Española. Ocupó la silla L y reivindicó el español como patria común y refugio ante el exilio.

El acto adquiere una resonancia humana y política si se considera que el autor fue despojado de su nacionalidad nicaragüense por el régimen de Daniel Ortega. Ramírez abordó la paradoja de vivir en el exilio: un espacio geográfico de destierro y, al mismo tiempo, una trinchera de libertad creativa donde la única patria verdadera pasa a ser el idioma.

Al ocupar la silla L, vinculada con una de las plumas más universales de las letras en español como la de Mario Vargas Llosa, Ramírez consolida su posición como un puente entre Centroamérica y el canon de la literatura hispana. Suceder al Nobel de Literatura Vargas Llosa en esta silla impone una exigencia estética que dialoga con la tradición de compromiso cívico y excelencia narrativa en América Latina.

Durante su intervención ante los miembros de la RAE, el narrador nicaragüense reflexionó sobre la manera en que el destierro reconfigura la mirada del creador. Lejos de silenciar la voz crítica, el alejamiento geográfico agudiza la memoria y convierte la escritura en un acto de resistencia, según expuso en la institución. Para los escritores que sufren persecución política, el idioma español funciona como la única frontera indestructible, afirmó Ramírez.

La obra de Ramírez continúa retratando las complejidades sociopolíticas de Centroamérica. Mantiene vigentes las historias de quienes no tienen voz bajo regímenes autoritarios, lo que subraya la memoria viva como parte de su legado.

La incorporación de figuras con una trayectoria en la defensa de los derechos humanos y la libertad de expresión refuerza el papel social de las instituciones culturales. En un contexto global donde el periodismo independiente y la literatura enfrentan censuras y presiones en distintas latitudes, la presencia de Sergio Ramírez en la RAE funciona como un recordatorio de que la palabra escrita puede actuar como contrapeso frente al autoritarismo.

El discurso de Sergio Ramírez plantea que el idioma no es solo una herramienta de comunicación. También puede convertirse en un espacio de pertenencia y dignidad para quienes viven el exilio o enfrentan restricciones a su libertad de expresión. Su ingreso a la RAE reúne la continuidad de una trayectoria literaria, el relevo de Mario Vargas Llosa en la silla L y la defensa de la lengua española como espacio común.