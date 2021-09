$!Sergio Ramírez lleva su arte a Mazatlán al pintar su primer mural

“No tenía muchas expectativas, la verdad es que luego de la entrevista que hicieron ustedes me hablaron de varios proyectos, pero ninguno se concretó, y ya cuando me hablaron para éste yo pensé que tampoco se haría, pero aquí estamos”, dijo Sergio Ramírez en entrevista para Noroeste.

Hace poco más de una semana que Sergio comenzó a pintar uno de los lados del edificio del Hotel The Inn Mazatlán, quienes lo contactaron para trajera su arte hasta el puerto, y aunque no tenía muchas expectativas sobre este proyecto, el pintor lo aceptó y está a punto de convertirse en un realidad.

El creativo sinaloense trabaja desde las primeras horas de luz hasta las 10:00 de la mañana, y regresa por la tarde a seguir con este proyecto, “comencé con el más difícil, me pone nervioso, porque aparte de todo tenemos el reto de las ventanas y los balcones que tienen que desaparecer con pintura y es un reto muy difícil”.

“Hemos tenido que parar varias veces por el calor, uno de mis compañeros ya se ‘rajó’, se tuvo que regresar, es que no estamos acostumbrados a trabajar con tanto calor”, compartió el pintor.

Aunque Sergio tiene toda la experiencia de pintar en grandes edificios como el Hotel Figueroa, en el centro de Los Ángeles, California, este considera uno de los proyectos más difíciles que ha tomado, por lo que tuvo que pedir ayuda a tres compañeras estadounidenses y contratar a personas del puerto para realizarlo, sin embargo, no ha sido nada fácil, pues ni él ni sus compañeros están adaptados al clima de Sinaloa.

Feliz de traer arte a su tierra

Sin embargo, pese a todas las adversidades Sergio está feliz de poder traer su arte hasta su tierra, “Bien emocionado de lo que significa el proyecto, aunque si he dicho ‘no manches para que agarre el más difícil para empezar’, si estoy estresado pero cada vez que lo veo, me acuerdo cuando lo estaba planeando y me animo a seguir”, dijo.

Adelantó que se están cocinando otros proyectos para Mazatlán, pero aún no puede adelantar nada, pues no se ha concretado ningún proyecto.

Por otro lado, sigue latente su intención de intervenir uno de los carros alegóricos del Carnaval de Mazatlán, incluso ya contactó a Ocean Rodríguez, creador de carrozas reales del Carnaval 2019 y 2020, para expresarle su interés, sin embargo, con la llegada del coronavirus aún no hay certeza de cuándo regresará la máxima fiesta porteña.