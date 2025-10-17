‘Si volviera a nacer, volvería a ser fotoperiodista’: Pedro Valtierra

Un fotorrecorrido por tres conflictos que culminaron en reportajes para el periódico unomásuno, y que fueron publicados entre 1980 y 1982, es lo que se puede admirar en la exposición denominada Volver a la Tierra del Quetzal, del autor y fotoperiodista Pedro Valtierra. En esta exposición que se exhibe en la segunda planta del Museo de Arte de Sinaloa, y que forma parte del Festival Cultural Sinaloa 2025, el fotoperiodista detalló que dicha muestra se realizó por primera vez en 1983, en la Casa de la Fotografía del Consejo Mexicano de Fotografía en la Ciudad de México. Explicó que las más de 153 fotos que conforman a esta muestra, corresponden a tres reportajes. El primero tiene que ver con los migrantes de Guatemala que estaban huyendo de la guerra en su país, cubriendo la primera oleada de personas que huían de la violencia y de la dictadura que aquí se vivía, generando un conflicto de movimiento armado el cual creció, dejando más de 100 mil personas asesinadas, entre mujeres, niños, niñas, viejos y especialmente jóvenes, mientras que otros buscaban llegar a territorio mexicano buscando asilo.

Otros dos reportajes, de los cuales las imágenes dan fiel testimonio, adentran al espectador a la guerrilla guatemalteca en 1964, una de las más antiguas de América Latina, siendo el periódico unomásuno, el único medio de comunicación, que en esos años se aventuró a enviar corresponsales para informar al respecto de lo que sucedía en esa parte de América. “Hoy, ver de nuevo estas fotos colgadas, después de 42 años, la vivo con una sensación distinta, me siento orgulloso de ser fotógrafo de calle, por la que voy mirando, retratando, y esto es lo que recomiendo a los jóvenes que hagan, registren, retraten. Aquí está este material que ustedes van a calificar, yo solamente puedo decir que mi trabajo siempre lo hice con mucho respeto, tanto para los fotografiados como para los lectores”, resaltó.

Otra parte de la exposición que se presenta en su mayoría en blanco y negro está dedicada a las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR), abordando también la lucha de la organización revolucionaria del pueblo en armas, eventos a los que Valtierra se adentró en las montañas de Guatemala, en donde a través de sus fotos, muestra la convivencia que tuvo con ellos, y así poder contar un poco de la vida de quienes entonces querían liberar a su país. “Volver a la Tierra del Quetzal, es una muestra fotográfica que se inauguró hace 42 años, y que hoy hace su retorno gracias al Centro de la Imagen, al que deseo expresar mi gratitud por permitirme una exposición así por primera vez, con fotografías originales y de época”.

El también director de Cuartoscuro señaló que como fotógrafo ha recibido oportunidades de muchas personas, considerándose privilegiado, sobre todo por conocer a mucha gente, a directivos de periódicos que lo enviaron a cubrir estos conflictos, así como por aquellos que guardaron los negativos y que conservaron el material, ya que, sin eso, no sería posible una exposición y que sin el apoyo del público acudiendo a ella, nada habría sido posible. Con más de cinco décadas de trayectoria como fotoperiodista, Valtierra destacó que la selección del material fue entre más de 200 mil fotos que él posee, tomando de entre ellas sus favoritas, y las que más disfrutó ver el público.

”La fotografía para mí significa mucho, soy un reportero de calle, y si volviera a nacer, volvería a ser fotoperiodista, no hay cosa más hermosa, oficio hermoso que el periodismo, que la foto”. Subrayó también que ante el conflicto de inseguridad que vive el estado actualmente, el fotógrafo tiene que hacer su chamba y el reportero la suya: narrar la historia y visibilizar lo que pasa en su entidad, pero con mucho cuidado y nunca dejar de seguir registrando los hechos. “Los periodistas y el periodismo nunca han tenido que ver con el origen o causas de la violencia, esta llega por otros lados nosotros lo único que hacemos es retratarla, y pese a que se piense que las fotos y los textos son un estímulo a que sigan las actividades ilícitas, no es así, los periodistas nada tienen que ver con eso porque nuestro compromiso es con los lectores, dando un testimonio de lo que nos está tocando vivir”, subrayó.

Pedro Valtierra charló con el público sobre su trabajo.