‘Si volviera a nacer, volvería a ser fotoperiodista’: Pedro Valtierra

Un fotorrecorrido por tres conflictos que culminaron en reportajes para el periódico unomásuno, y que fueron publicados entre 1980 y 1982, es lo que se puede admirar en la exposición denominada Volver a la Tierra del Quetzal, del autor y fotoperiodista Pedro Valtierra.
En esta exposición que se exhibe en la segunda planta del Museo de Arte de Sinaloa, y que forma parte del Festival Cultural Sinaloa 2025, el fotoperiodista detalló que dicha muestra se realizó por primera vez en 1983, en la Casa de la Fotografía del Consejo Mexicano de Fotografía en la Ciudad de México.
Explicó que las más de 153 fotos que conforman a esta muestra, corresponden a tres reportajes. El primero tiene que ver con los migrantes de Guatemala que estaban huyendo de la guerra en su país, cubriendo la primera oleada de personas que huían de la violencia y de la dictadura que aquí se vivía, generando un conflicto de movimiento armado el cual creció, dejando más de 100 mil personas asesinadas, entre mujeres, niños, niñas, viejos y especialmente jóvenes, mientras que otros buscaban llegar a territorio mexicano buscando asilo.
Otros dos reportajes, de los cuales las imágenes dan fiel testimonio, adentran al espectador a la guerrilla guatemalteca en 1964, una de las más antiguas de América Latina, siendo el periódico unomásuno, el único medio de comunicación, que en esos años se aventuró a enviar corresponsales para informar al respecto de lo que sucedía en esa parte de América.
“Hoy, ver de nuevo estas fotos colgadas, después de 42 años, la vivo con una sensación distinta, me siento orgulloso de ser fotógrafo de calle, por la que voy mirando, retratando, y esto es lo que recomiendo a los jóvenes que hagan, registren, retraten. Aquí está este material que ustedes van a calificar, yo solamente puedo decir que mi trabajo siempre lo hice con mucho respeto, tanto para los fotografiados como para los lectores”, resaltó.
Otra parte de la exposición que se presenta en su mayoría en blanco y negro está dedicada a las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR), abordando también la lucha de la organización revolucionaria del pueblo en armas, eventos a los que Valtierra se adentró en las montañas de Guatemala, en donde a través de sus fotos, muestra la convivencia que tuvo con ellos, y así poder contar un poco de la vida de quienes entonces querían liberar a su país.
“Volver a la Tierra del Quetzal, es una muestra fotográfica que se inauguró hace 42 años, y que hoy hace su retorno gracias al Centro de la Imagen, al que deseo expresar mi gratitud por permitirme una exposición así por primera vez, con fotografías originales y de época”.
El también director de Cuartoscuro señaló que como fotógrafo ha recibido oportunidades de muchas personas, considerándose privilegiado, sobre todo por conocer a mucha gente, a directivos de periódicos que lo enviaron a cubrir estos conflictos, así como por aquellos que guardaron los negativos y que conservaron el material, ya que, sin eso, no sería posible una exposición y que sin el apoyo del público acudiendo a ella, nada habría sido posible.
Con más de cinco décadas de trayectoria como fotoperiodista, Valtierra destacó que la selección del material fue entre más de 200 mil fotos que él posee, tomando de entre ellas sus favoritas, y las que más disfrutó ver el público.
”La fotografía para mí significa mucho, soy un reportero de calle, y si volviera a nacer, volvería a ser fotoperiodista, no hay cosa más hermosa, oficio hermoso que el periodismo, que la foto”.
Subrayó también que ante el conflicto de inseguridad que vive el estado actualmente, el fotógrafo tiene que hacer su chamba y el reportero la suya: narrar la historia y visibilizar lo que pasa en su entidad, pero con mucho cuidado y nunca dejar de seguir registrando los hechos.
“Los periodistas y el periodismo nunca han tenido que ver con el origen o causas de la violencia, esta llega por otros lados nosotros lo único que hacemos es retratarla, y pese a que se piense que las fotos y los textos son un estímulo a que sigan las actividades ilícitas, no es así, los periodistas nada tienen que ver con eso porque nuestro compromiso es con los lectores, dando un testimonio de lo que nos está tocando vivir”, subrayó.
Periodismo y desafío de informar ante crisis de violencia
El conflicto armado que vive Sinaloa desde hace más de un año ha dejado más de 4 mil asesinatos y desapariciones, siendo uno de los más violentos en la época contemporánea para la región.
Ante esto, Pedro Valtierra, director de Cuartoscuro e histórico fotoperiodista mexicano que ha cubierto conflictos en toda Latinoamérica, reflexiona sobre el rol del periodista en dichas situaciones.
“Todos los conflictos en Sinaloa y en todas partes del mundo siempre son muy complejos, difíciles para la sociedad, generan un estado de inseguridad y de miedo, de temor”, expresó.
El periodista lamentó que la violencia se haya normalizado y subrayó que esta situación es algo muy delicado, y espera que termine, no solamente en Culiacán, sino en todo el País.
Desde su perspectiva, el ejercicio periodístico enfrenta un doble desafío: informar con rigor y mantener la confianza del público. La demanda de información rápida en redes sociales puede ser una tentación y alto riesgo de caer en imprecisiones.
“El papel del periodismo es contar la historia de lo que está pasando, siempre manteniendo la ética, el respeto a los lectores”, afirmó.
El fotoperiodista insistió en que el compromiso ético debe guiar el trabajo informativo en todo momento. Cuidar a las víctimas de las historias y documentar cada hecho tal y como es.
“No mentir, no engañar, contar la historia como es”, dijo, y añadió que las autoridades “deben entender la crítica del periodismo, los comentarios, las notas, como algo necesario... siempre ha sido así”.
Destacó que la responsabilidad de los gobiernos es trabajar para que la violencia termine, mientras que los periodistas deben seguir documentando los hechos con veracidad y respeto, a pesar de las condiciones adversas.
Sobre el expositor
Pedro Valtierra, oriundo de Zacatecas, publicó sus primeras fotos en la revista Boxeo Ilustrado y América en el año de 1972. En 1973 ingresó al departamento de comunicación social de la Presidencia de la República, primero como auxiliar de fotografía, luego como fotógrafo.
En 1977 inició su trabajo en el Sol de México. Para 1978 se incorporó al periódico unomásuno, en donde estuvo hasta 1984. En marzo de 1984 organizó la Agencia Imagenlatina, y fue parte del grupo que salió de unomásuno para fundar La Jornada, en donde fue jefe de fotografía de 1984 a 1986. Y durante un segundo periodo de 1995 a 2000.