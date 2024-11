El director escénico Lázaro Fernando Rodríguez fue declarado ganador del Premio Sinaloa de las Artes 2024, el cual recibirá el próximo 13 de diciembre, a las 18:00 horas, en el Centro Sinaloa de las Artes Centenario.

“Hay un sentimiento de agradecimiento, mucha emoción, alegría, porque uno no trabaja para que se le otorguen premios, sino porque le gusta lo que hace, porque lo disfruta y si estos premios llegan, son por añadidura, producto de este trabajo que hemos hecho durante 40 años”, señaló.

En este tiempo, reconoció, han colaborado con él una gran cantidad de compañeros, ha contado con el apoyo de instituciones como la Universidad Autónoma de Sinaloa donde inició hace 40 año, el Instituto Sinaloense de Cultura, que le ha brindado un gran apoyo en los últimos años, el FONCA, la Secretaría de Cultura, etcétera.

“Todo lo que hacemos es posible también gracias a estos apoyos y vamos a seguir trabajando. Este es un estímulo que prácticamente obliga a uno a seguir haciendo cosas, a seguir buscando estas posibilidades que tenemos como creativos de generar y de contar historias para el goce y disfrute del público”.

Lázaro comentó que él había pensado en “relajarse” un poco, luego de concluir el proyecto con el Sistema Nacional de Creadores.

“Pensaba descansar un poco pero creo que este Premio Sinaloa de las Artes que muy importante y se le ha dado a grandes creadores de nuestro estado y que ahora se fijen en uno, un trabajador de la cultura, diría yo eso me agrada y me obliga y me estimula a seguir trabajando”.

El director escénico agradeció a quienes han compartido con él estos 40 años de trabajo.

“Cuando me hablaron para decirme que había ganado no me lo esperaba, no te lo puedes no lo crees y bueno, las palabras no me no me salían, las palabras precisas que uno utiliza tanto, que salen del corazón y del alma, pero que ahora no fluyeron”, compartió.

“Pero ahí está la emoción, es impresionante el gusto y el agradecimiento. A seguir trabajando, luchando en estos momentos en que las condiciones son complicadas, los artistas tenemos un papel importante que realizar junto con la sociedad y con los con los que llevan el destinos de nuestro estado y nuestro país”.

Lázaro Fernando fue elegido de manera unánime por el jurado que se integró por la titular de la Secretaría de Educación Pública y Cultura, Gloria Himelda Félix Niebla, como presidenta; Juan Avilés Ochoa, director del ISIC, como secretario y, como vocales, Liliana Tello Segovia, por el Tec de Monterrey, y Armando Piña López, por la Universidad Autónoma de Occidente.