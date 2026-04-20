Siete veces adiós enamora el corazón de Sinaloa

El musical Siete veces adiós arrancó de la Temporada Primavera-verano 2026 de la Sociedad Artística Sinaloense.
Macarena García, Diego Klein y Rubén Branco se robaron el corazón de los sinaloenses con dos funciones exclusivas con las que Sinaloa se unió a los cuatro años de éxito de este musical creado con el corazón roto.
La historia –idea original fue de Alan Estrada, el famoso influencer conocido por su canal Alan x el mundo– cuenta con más cuatro años en cartelera, más de mil funciones, más de 700 mil espectadores, un álbum musical de estudio y más de 14 estados de la república visitados.
En todo ese tiempo, sin embargo, nunca había llegado a Sinaloa. Hasta ahora, dentro de la temporada de la Sociedad Artística Sinaloense.
Siete veces adiós es un musical único en su tipo que a diferencia de los tradicionales, en este los protagonistas no cantan. Sin embargo, la música es el eje de toda esta experiencia.
El argumento parte de una idea sencilla: una banda de músicos que ha perdido la inspiración recibe la visita de L’Amore. El amor mismo en persona, quien les presenta una historia actual y universal: una ruptura amorosa.
Esa historia es la de “Ella” y “Él”. Llevan 7 años de relación; no obstante, lo suyo ya no da más. Ella le pide “un tiempo”, pero él tiene una idea: ha escrito los siete recuerdos más bonitos de su vínculo y los mete en sobres. La intención es recrear cada uno de esos momentos con la esperanza de que la nostalgia los salve.
Cada uno de estos momentos inspira a la agrupación un nuevo tema. Mismos que interpretan en vivo al tiempo que acompañan la emoción de la pareja. Así, la obra avanza entre canciones, escenas y la guía del carismático personaje del L’Amore.
La decisión de no nombrar a los personajes no es casual. Más bien, es necesaria: no lo tienen porque puede ser la historia de cualquiera. Como dice L’Amore al final de la obra: Todas las historias de amor se terminan llamando como uno mismo.
De ahí que, a lo largo de casi un lustro de trayectoria, muchos actores y actrices hayan tomado su lugar.
Para las dos funciones de Culiacán, participaron Macarena García (Ella) y Diego Klein (“Él”). Cada uno, dos nuevas estrellas del cine, la televisión y los escenarios mexicanos que se robaron el corazón de los cientos de asistentes que se dieron cita.
Mención aparte merece Rubén Franco, uno de los orgullos de la escena teatral mexicana, quien encarnó al “L’Amore”. Este último, quizá el personaje central de todo el espectáculo, logró conectar con el público a través de su carisma y su humor.
Al final, otro de los grandes atractivos del espectáculo fue la música. Cada uno de los 12 temas fue aplaudido por el público intensamente. De esta manera, entre los profundos monólogos del amor, la historia de la pareja y la interpretación musical de la banda, la obra avanza hasta el final.
Próximos espectáculos
El 8 y 9 de mayo llega el coro góspel más reconocido de España, Gospel Factory, con el concierto Ecos a través del tiempo.
El 1 y 2 de junio, estará el pianista Jorge Bedoya, con su show Las manos.
El 16 y 17 de julio se presenta el espectáculo de danza contemporánea Delay de la compañía Physical Momentum.
Informes
Los interesados pueden encontrar todos los detalles de cada uno de los próximos eventos de la Temporada Primavera SAS 2026 en la página web sas.org.mx. O en el teléfono 667 752 0027, y WhatsApp 6671015760 o acudir a Casa SAS, ubicada en calle Rafael Buelna 188 Ote., colonia Centro.