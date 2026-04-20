Siete veces adiós enamora el corazón de Sinaloa

El musical Siete veces adiós arrancó de la Temporada Primavera-verano 2026 de la Sociedad Artística Sinaloense.

Macarena García, Diego Klein y Rubén Branco se robaron el corazón de los sinaloenses con dos funciones exclusivas con las que Sinaloa se unió a los cuatro años de éxito de este musical creado con el corazón roto.

La historia –idea original fue de Alan Estrada, el famoso influencer conocido por su canal Alan x el mundo– cuenta con más cuatro años en cartelera, más de mil funciones, más de 700 mil espectadores, un álbum musical de estudio y más de 14 estados de la república visitados.

En todo ese tiempo, sin embargo, nunca había llegado a Sinaloa. Hasta ahora, dentro de la temporada de la Sociedad Artística Sinaloense.

Siete veces adiós es un musical único en su tipo que a diferencia de los tradicionales, en este los protagonistas no cantan. Sin embargo, la música es el eje de toda esta experiencia.

El argumento parte de una idea sencilla: una banda de músicos que ha perdido la inspiración recibe la visita de L’Amore. El amor mismo en persona, quien les presenta una historia actual y universal: una ruptura amorosa.

Esa historia es la de “Ella” y “Él”. Llevan 7 años de relación; no obstante, lo suyo ya no da más. Ella le pide “un tiempo”, pero él tiene una idea: ha escrito los siete recuerdos más bonitos de su vínculo y los mete en sobres. La intención es recrear cada uno de esos momentos con la esperanza de que la nostalgia los salve.