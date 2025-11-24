Sigue la fiesta en el Paseo de las Artes, por sus 14 años

El Paseo de las Artes, el único tianguis cultural en Culiacán, continuó este jueves con su racha celebratoria por su 14° aniversario en el Callejón Andrade, donde se presentó el fabuloso Trío Azteca e hizo su debut el conjunto musical Mont Blanc, sumándose a la tradicional expo-venta artesanal, y el Desfile de Poetas.
El popular trío culichi, integrado por Roberto Monroy (voz y maracas), Daniel Murillo (guitarra) y Ramón Camargo “El Lobo” (requinto), fue el encargado de deleitar al público con boleros clásicos al interpretar canciones memorables como “Irresistible” de Pedro Flores, “Celoso” de José Alfredo Fuentes, “Nochecita”, de Víctor Huesca, y “Perfume de gardenias”, de Rafael Hernández. El repertorio también incluyó un momento festivo con “Las mañanitas”, para una cumpleañera del público.
La fiesta musical siguió con piezas como “Mitad tú, mitad yo”, de Antonio Cisneros y Mario Molina Montes; “Me voy pa’l pueblo”, de Rafael Hernández, y “Gema”, de “Güicho” Cisneros, entre muchas otras, y concluyó con el danzonete “Culiacán”, de Enrique Sánchez Alonso, con la que lograron entusiasmar a los asistentes de este evento comunitario.
Además de las muchas tablas del Trío Azteca, la jornada dio espacio al talento emergente con el debut del grupo musical Mont Blanc, proveniente de la Escuela Superior de Música del Isic, e integrado por cinco músicos.
El conjunto cautivó a los presentes con un pequeño programa que incluyó “Tú sí sabes quererme”, de Natalia Lafourcade, “Historia de un amor”, de Carlos Eleta Almará, y el clásico bolero “Reloj”, de Roberto Cantoral.
Además de la música, el Paseo de las Artes incluyó el tradicional Desfile de Poetas, un espacio para la lectura en voz alta de poemas originales. Como otro atractivo, se realizó la Trivia de Los Libros, donde los asistentes ganaron ejemplares por responder preguntas de cultura general.
El tianguis inició sus actividades desde las 15:00 horas en su lugar habitual, a un costado del Antiguo Mesón San Carlos (hoy Centro Sinaloa de las Artes Centenario del Isic), donde las mesas de expo-venta ofrecieron una variada selección de productos artesanales y gastronómicos, incluyendo mezcal, tamales oaxaqueños, bisutería regional, postres caseros, salsas, miel de abeja, artesanía huichol, pizza napolitana, velas aromáticas y pan de mujer, entre otros.
El Paseo de las Artes es un evento creado y conducido por José Alfonso Flores Mercado, y se realiza con el apoyo del Instituto Sinaloense de Cultura (Isic).