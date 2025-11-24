Sigue la fiesta en el Paseo de las Artes, por sus 14 años

El Paseo de las Artes, el único tianguis cultural en Culiacán, continuó este jueves con su racha celebratoria por su 14° aniversario en el Callejón Andrade, donde se presentó el fabuloso Trío Azteca e hizo su debut el conjunto musical Mont Blanc, sumándose a la tradicional expo-venta artesanal, y el Desfile de Poetas.

El popular trío culichi, integrado por Roberto Monroy (voz y maracas), Daniel Murillo (guitarra) y Ramón Camargo “El Lobo” (requinto), fue el encargado de deleitar al público con boleros clásicos al interpretar canciones memorables como “Irresistible” de Pedro Flores, “Celoso” de José Alfredo Fuentes, “Nochecita”, de Víctor Huesca, y “Perfume de gardenias”, de Rafael Hernández. El repertorio también incluyó un momento festivo con “Las mañanitas”, para una cumpleañera del público.

La fiesta musical siguió con piezas como “Mitad tú, mitad yo”, de Antonio Cisneros y Mario Molina Montes; “Me voy pa’l pueblo”, de Rafael Hernández, y “Gema”, de “Güicho” Cisneros, entre muchas otras, y concluyó con el danzonete “Culiacán”, de Enrique Sánchez Alonso, con la que lograron entusiasmar a los asistentes de este evento comunitario.

Además de las muchas tablas del Trío Azteca, la jornada dio espacio al talento emergente con el debut del grupo musical Mont Blanc, proveniente de la Escuela Superior de Música del Isic, e integrado por cinco músicos.