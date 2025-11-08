Silvia Michel presenta ‘Espejo de ellas, reflejo de yo’

En una mañana cargada de sensibilidad y reflexión, la poeta y docente de la Universidad Autónoma de Occidente, Silvia Michel, presentó el libro “Espejo de ellas, reflejo de yo” ante estudiantes del Centro de Idiomas del plantel.

Los alumnos del profesor Gabriel Ayón, escucharon atentamente a la autora, quien presentó su más reciente obra en el marco de la Feria del Libro de la UAdeO.

La obra, escrita de manera colectiva junto a las poetas Julieta Montero y Marcela González, marca el reencuentro de las autoras después de 25 años de haber compartido el proyecto Cuatro contra el silencio.

Hoy, con la madurez que brindan los años de experiencia profesional y humana, las tres creadoras vuelven a dialogar a través de la poesía.

El libro es una obra que invita a mirar el mundo desde la pluralidad femenina. Cada poema se asoma al instante íntimo en que la mujer se detiene frente al espejo, no para ajustarse a las exigencias del día, sino para reconocerse, nombrarse y escucharse sin etiquetas ni roles impuestos.

Durante su presentación, Michel compartió algunos de sus textos, generando un ambiente de conexión y reflexión entre los jóvenes asistentes.

“Este libro es un canto a la mujer, a ese momento en que los quehaceres y el ruido se disuelven, y una se reencuentra consigo misma”, expresó la poeta.

Esa mañana de tertulia, los ahí presentes pudieron disfrutar de la esencia de la poesía expresada por Michel, quien emocionada recordó pasajes de su vida escritas en el libro.

La lectura concluyó con un intercambio de ideas sobre el papel de la mujer en la literatura y la importancia de la palabra poética como espacio de libertad y autoconocimiento.