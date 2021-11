$!Sin las transiciones pertinentes, estudiantes en línea seguirán apáticos y sin aprender: Jorge Gastélum en su libro Infotecnologías

“Dos cosas llegaron para quedarse, el Coronavirus y la necesidad de la educación virtual y de formular un modelo en el que la mixtura no le provoque más trabajo al profesor ni más angustia al estudiante, porque se está usando el mixto y el trabajo se multiplica, aunque no está medido el aumento”.

La idea de esta investigación surgió después de asistir a un coloquio en la UNAM donde se abordó el tema.

“Habíamos realizado una investigación con el tema, era una encuesta a 21 universidades del país, sobre cómo estaba la situación de la enseñanza a distancia, encontramos que no en todas las casas hay internet y menos una computadora”.

Afirmó que los resultados arrojaron que hay más casas conectadas a Internet, pero no todas tienen computadora sino televisión.

“Alrededor del 60% de las casas tienen internet y nos pone en desventaja ante la educación a distancia. El 64% de hogares tienen internet y 69% de hogares, computadora; hay más teléfonos inteligentes están en 69% por ciento, y existe una fracción de la población que no tiene teléfonos inteligentes y por lo tanto, no se pueden conectar a internet y deja déficit”.

Afirmó que, aunque el gobierno mexicano lanzó la campaña de Educación por Tv, ya dentro de las clases a distancia o educación virtual, surgieron problemas con los muchachos.

“Alrededor de 25% no se pudieron conectar, ya sea en las cabeceras municipales o en comunidades rurales, incluso en las primeras falla también”, dijo.

“Y eso fue por el lado de la investigación cuantitativa, lo que una encuesta arrojó en una muestra muy representativa de 21 universidades de 21 estados de la República, pero también hicimos una investigación cualitativa y en este estudio se trató de observar qué pasaba en el aula virtual”.

La investigación arrojó que las principales quejas de los observadores fueron la falta de contacto con el profesor, con sus compañeros, la falta de miradas, además que la matriz de la pantalla es muy movediza, y que los jóvenes no estaban muy satisfechos con las clases a distancia.

“El 57% no están conformes con este tipo de educación y no estaban aprendiendo como se hace presencialmente; no hay participación, se vuelven apáticos, y ellos mismos lo reconocen”, explicó.

“Trabajé con un grupo de 36 observadores, de ellos nueve fueron informantes claves, y describían lo que ocurría en un grupo, con un maestro”.

El trabajo cualitativo es etnográfico, la descripción de una cultura, entonces, aseguró que este trabajo estuvo basado en la observación, registro, descripción, análisis e interpretación de las clases virtuales.

“Entrené a los informantes y me presentaron un documento de 80 cuartillas y lo convertirmos en un documento científico de 25 cuartillas con lo más sobresaliente; y la conclusión fue que el proceso educativo se enfrió, no hay calidez humana”.

El libro tiene ocho capítulos, tres son ensayos estratégicos y cinco son artículos científicos y Jorge Gastélum Escalante es el autor de dos.