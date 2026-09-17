$!‘Sin Marco’ abre espacio a las nuevas voces del arte joven en Culiacán

Sin una temática que seguir, corriente o marco teórico, guiados por su libertad creativa, alrededor de 60 jóvenes artistas fueron seleccionados para participar en la exposición Sin Marco, que se inaugurará este sábado 19 de septiembre, a las 10:30 horas, en el Museo de Arte de Sinaloa.
La exposición es resultado de una convocatoria impulsada por el Instituto Municipal de la Juventud, a través de su directora Adriana Belmar, con el propósito de brindar visibilidad y un espacio de expresión a artistas jóvenes, estudiantes, egresados y creadores locales y mostrar su manera de ver, experimentar y expresarse a través del arte.
María José Vázquez Esparza, integrante del equipo curador y museográfico, explicó que el nombre de la convocatoria responde precisamente a su carácter abierto.
“Sin Marco” no establece una temática, rúbrica o marco teórico que condicione las propuestas, lo que permite a los participantes explorar libremente sus conceptos, técnicas y estilos.
“Las convocatorias normalmente tienen un tema en específico, entonces uno como artista tiene que hacer una obra con ese tema y se limita mucho creativamente. Al ser un tema libre se le da la oportunidad a más artistas de poder exponer diferentes conceptos, diferentes técnicas, diferentes estilos”, señaló Vázquez Esparza.
La respuesta de la comunidad artística joven, agregó, fue amplia, con participación de estudiantes, egresados recientes y creadores que trabajan disciplinas como la fotografía, pintura y técnicas gráficas.
La muestra permitirá acercarse a una escena artística diversa, en la que conviven propuestas de arte digital, fotografía intervenida, arte pop y pintura de corte más clásico, entre otras expresiones.
“Hay una gran variedad de diferentes técnicas nuevas, tanto arte digital como fotografía intervenida, también diferentes tipos de conceptos”, comentó Vázquez Esparza, quien destacó la presencia de artistas con propuestas y lenguajes distintos.
La selección de las obras y el montaje estuvieron a cargo de un equipo integrado por artistas visuales y estudiantes de la Facultad de Artes de la Universidad Autónoma de Sinaloa.
El equipo curador y museográfico estuvo conformado por María José Vázquez Esparza, Han Rivera Yee, Silvia Centeno Félix, Alejandro Díaz Lugo, Paulina Félix y Alicia Camacho Montoya, quienes se encargaron de seleccionar y clasificar las obras, revisar medidas y desarrollar el montaje de la exposición, con la participación de la directora del Instituto Municipal de la Juventud, Adriana Belmar.
Para Vázquez Esparza, que una muestra de estas características llegue a un espacio representativo del arte en Sinaloa representa una oportunidad para que los jóvenes creadores tengan mayor presencia y puedan compartir directamente sus procesos y propuestas con el público.
La inauguración abrirá sus puertas a las 10:00 horas y el acto oficial está previsto para las 10:30. Se entregarán reconocimientos al equipo curador y museográfico y a los artistas participantes.
La exposición tendrá un carácter especial, pues permanecerá abierta únicamente durante la jornada del sábado 19, de 10:00 a 14:00 horas.