$!‘Sin Marco’ abre espacio a las nuevas voces del arte joven en Culiacán

Sin una temática que seguir, corriente o marco teórico, guiados por su libertad creativa, alrededor de 60 jóvenes artistas fueron seleccionados para participar en la exposición Sin Marco, que se inaugurará este sábado 19 de septiembre, a las 10:30 horas, en el Museo de Arte de Sinaloa.

La exposición es resultado de una convocatoria impulsada por el Instituto Municipal de la Juventud, a través de su directora Adriana Belmar, con el propósito de brindar visibilidad y un espacio de expresión a artistas jóvenes, estudiantes, egresados y creadores locales y mostrar su manera de ver, experimentar y expresarse a través del arte.

María José Vázquez Esparza, integrante del equipo curador y museográfico, explicó que el nombre de la convocatoria responde precisamente a su carácter abierto.

“Sin Marco” no establece una temática, rúbrica o marco teórico que condicione las propuestas, lo que permite a los participantes explorar libremente sus conceptos, técnicas y estilos.

“Las convocatorias normalmente tienen un tema en específico, entonces uno como artista tiene que hacer una obra con ese tema y se limita mucho creativamente. Al ser un tema libre se le da la oportunidad a más artistas de poder exponer diferentes conceptos, diferentes técnicas, diferentes estilos”, señaló Vázquez Esparza.