Sin Príncipes y Sin Principios.

La violencia no es la causa, es el síntoma ¿Qué hay detrás de ella y del desgobierno que padecemos? Explóralo aquí.

El colapso del estado

Para Maquiavelo, en 1513, “El Príncipe” es el que manda o es el Estado, y tiene una lógica del poder separada de la moral, para él “la moral y la política son asuntos separados”, el príncipe debe priorizar la conservación del estado sobre todo, pues “el primer cuidado del hombre es atender su propia conservación”. Sin estado no hay orden, “si el estado cae, todos caen” todo colapsa.

Hoy en 2026 estamos presenciando el colapso del estado mexicano porque la presidente y el que está detrás, persisten tercamente en un dilema en sí mismo insostenible, arrastrando al país en ello.

Las razones...

Priorizan conservar su Movimiento en vez del estado, persiguen la riqueza personal descomunal saqueando al estado a costa del bien común, además el mando político no lo tiene quien preside, compartieron el poder con los narcos y los narcos cometieron el error de hacerse políticos, pero el poder compartido se devora a sí mismo.

Y curiosamente, por no basarse en principios y por abominar la moral usándola hipócritamente. La mentira no puede sostener la verdad, ni la maldad puede sostener los principios. México está colapsando sin príncipes ni principios.

¿A qué nivel hemos llegado?

Se desgastó tanto la política mexicana con el tiempo, que Trump se está metiendo para aplicar la ley a los narco políticos que el régimen defiende con pretextos porque “si cae uno, caemos todos”, y lo más relevante...

Porque los mexicanos no hemos hecho nuestra tarea de gobernarnos y que la ley se aplique parejo; nos gustan los privilegios, como mal estacionarnos, las excepciones rompen la ley.

La responsabilidad de gobernarnos es tarea de los mexicanos, no de los extranjeros. Pero esta omisión está dañando más que las bombas atómicas. Ahora le rogamos a Trump que venga a salvar lo que nosotros no salvamos, como el último rey moro Boabdil cuya madre al verlo perder Granada le dijo “lloras como mujer lo que no supiste defender como hombre”. Se trata de aprendizajes no de mea culpas.

Sudamérica ha resistido

Argentina se sacudió el Populismo y encerró en su casa a Cristina Kirchner y desde 1974 a otros 2 expresidentes por corrupción; Perú igual desde el 2007 ha encerrado a 6. Ecuador a 3. Brasil a 2. Guatemala a 1. Bolivia a una y Evo Morales huye. Chile arrestó a Pinochet. La ley para ellos sigue siendo la ley a pesar de todo, en México los presidentes son todavía intocables. Por eso estamos como estamos.

La osadía de Trump

Los EEUU a pesar de sus vaivenes, siguen fuertes por el enorme respeto a la ley y al orden y lo imponen internamente, saben organizarse y respetan sus instituciones. Pero ¿Qué detonó que se metieran?

Adivina. Entre otros, una pastillita: el fentanilo. Tremendamente mortal. Tanto así que la estrategia nacional para las drogas 2026 coordina las agencias internas de seguridad, la DEA, CIA, FBI, coordinando inteligencia, defensa y fiscalía para atacar el terrorismo de los carteles usando 1º la diplomacia, 2º lo financiero y 3º el ejército con resultados tangibles.

En palabras de Trump “México es un narco estado, ellos controlan el país, si México se niega a actuar, EEUU lo hará en su lugar”. Con la 4t México de ser el principal socio comercial el gobierno mexicano pasó a ser una muy seria amenaza para EEUU.

¿Por qué tanto alboroto?

Lo respondemos con cifras para dimensionar el narco terrorismo y el fentanilo. Si sumamos el total de muertos de EEUU, de la 2ª Guerra Mundial: 405,400. La Guerra de Vietnam de 20 años: 58,000. La de Afganistán en 20 años: 2,500. Suman 465,900 fallecidos sirviendo.

Ahora comparemos las muertes básicamente del fentanilo del “Center for Control & Prevention” del 2018 a marzo del 2026: suman 500,900 muertos en EEUU (cerramos cifras) esto equivale al total de habitantes de Mazatlán, Sinaloa. Esto explica por qué la CIA actúa aquí. Vienen con todo.

Las cifras mexicanas

Según el INEGI, SEGOB, en el mismo período 2018-2026. Los homicidios registrados: 268 mil (hay muchos más no registrados) más los desaparecidos: 132, 534, ambos suman 400, 534 solo en México.

Los “Abrazos no balazos” más el fentanilo al que los EEUU nombró “una arma de destrucción masiva” superan allá y aquí por mucho los 600 mil muertos de las 2 bombas atómicas en Japón desde 1945, ellos suplican por la paz mundial.

Piénsatelo y detente.

Así que si piensas vender directa o indirectamente esas “pastillitas” detente. Si crees que lavando dinero de amigos y de terceros no te va a pasar nada, puedes ser considerado terrorista por los EEUU. Hay congelamiento de cuentas bancarias de los directos, indirectos, familiares y amigos. Están saliendo sorpresas con quien menos se pensaba.

Al régimen tantas mentiras y maldades se les volvieron una tormenta. Tanto encubrimiento desde las altas esferas del poder está saliendo a flote.

Los principios.

Si una persona, o el estado, pierden sus principios, se pierde a sí mismo y pierde su principado, o sea, su poder personal.

El estado permisivo implica una sociedad permisiva. Suena incómodo. Permisivo significa que permite, que le vale. Es sencillo: el narcotráfico no existiera sin los narco políticos. Sin principios todo es negociable, la perversidad se impone.

Más apoyo al régimen significa más balas, más robo de vehículos, más asaltos en carreteras, más extorsión, más desapariciones... más maldad.

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