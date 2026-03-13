Sinaloa es un gran semillero de músicos: Diego Rojas

Diego Rojas, director de Compañías Artísticas del Instituto Sinaloense de Cultura, afirmó que el Estado es un “gran semillero” de músicos y artistas donde estas expresiones no solo sobreviven, sino que otorgan identidad y sentido a la comunidad.

Mientras figuras internacionales como el actor Timothée Chalamet creen que disciplinas como la ópera y el ballet enfrentan el desinterés del público, en Sinaloa la realidad cuenta una historia distinta, el arte escénico está presente y el estado cuenta con diversas compañías artísticas, escuelas de danza, orquestas, bandas, grupos teatrales y más agrupaciones, pertenecientes al Instituto Sinaloense de Cultura e independientes, las cuales de acuerdo al director de Compañías, son una oportunidad de desarrollo.

“Es una oportunidad de desarrollarse para los niños y para los jóvenes, un medio de comunidad, de expresión, porque preserva la música tradicional, popular, sinfónica, de películas, se preserva y se difunde. Y porque una ciudad que se aprecie de cuidar a sus ciudadanos, tiene que tener diferentes tipos de ofertas, no solamente en la música”.

Como director de la Banda Sinfónica Juvenil del Estado, mencionó que la importancia radica en que así como en otras expresiones artísticas, en la música hay un sentido de identidad en la sociedad.

“La música siempre ha sido como un sentido de identidad en la sociedad, en todo el mundo”.

“Y en Sinaloa, en Culiacán, bueno, pues la banda tradicional que tiene mucho tiempo y que es claramente identificada en todo el mundo como algo 100 por ciento sinaloense, pues les da un sentido de identidad muy fuerte, de pertenencia, y además pues ha motivado a muchos jóvenes, niños, adultos, a acercarse a la música, a estudiarla, a practicarla, a integrarse a una banda”

Mencionó que el sentido de identidad no solo radica en el tipo de música que tocan, sino al sentido de pertenencia que forman al integrarse a un grupo, a tocar un instrumento y ver a sus compañeros tocar instrumentos diferentes, donde se fortalece el trabajo en equipo para cumplir metas a corto, mediano y largo plazo, todo esto guiado por el respeto, la disciplina y el orden, lo cual sirve no solo para su formación artística sino también para su formación personal.

Además, señaló que sí hay interés por parte de los jóvenes a integrarse a las distintas agrupaciones e incluso quienes practican la música de manera independiente se encuentran haciéndolo en diversas partes.

“Sinaloa es un gran semillero de músicos y uno lo puede ver, ¿no? Como hay muchos jóvenes tocando, no solamente, o estudiando no solamente aquí en esta escuela, en otras escuelas, en academias, tocando en restaurantes, en lugares que están estudiando por su cuenta, y hay mucho interés, creo yo, por los jóvenes por la música en general”.

Sin embargo, mencionó que, a pesar de que la juventud tiene buena disposición por aprender, la respuesta del público para asistir a las presentaciones no es la misma. A pesar de que el Isic da buena difusión a los eventos que realizan, ya que cuentan con una agenda mensual, que casi a diario tiene eventos en su mayoría gratuitos o a costos muy accesibles, agregó que la sociedad no tiene tanta iniciativa de participar si no es por casualidad.

Aún cuando figuras públicas han hecho comentarios desprestigiando disciplinas como el ballet y la ópera, el director artístico destacó que la importancia de estas expresiones artísticas nutre la sensibilidad del ser humano y el alma, en comparación con otras actividades que no dejan provecho en la sociedad.

“Es necesario nutrir nuestra sensibilidad como seres humanos, nuestra alma, cosa que no nos dan las redes sociales o las cosas materiales. Si nosotros nos acercamos a las artes en general, vamos a crecer mucho como seres humanos, vamos a ser más empáticos, más amables, más sensibles. Nuestra capacidad de abstracción, de análisis se desarrolla y eso se traduce en los valores, los principios que tiene una sociedad”.

Hizo una invitación a acercarse a las distintas actividades de los eventos culturales que realiza el Isic, a ir con una mentalidad abierta a disfrutar de la vasta oferta cultural que es económica y muy accesible.