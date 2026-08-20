Sinaloa Impulsa Talento: ISIC Reinicia Clases

La Escuela Superior de Artes José Limón, del Instituto Sinaloense de Cultura, dio la bienvenida a sus estudiantes en el inicio de un nuevo ciclo escolar en Culiacán, reafirmando su compromiso con la formación artística y la ampliación de oportunidades académicas, incluyendo un bachillerato en artes.

El inicio del ciclo escolar del propedéutico de sus carreras técnicas y licenciaturas se llevó a cabo en una ceremonia encabezada por Juan Salvador Avilés Ochoa, director general del ISIC, y Claudia Apodaca, directora de Formación y Capacitación del ISIC. Estudiantes, docentes y padres de familia asistieron al evento.

El ISIC ha incrementado su oferta académica y de capacitación en los últimos años, con nuevos programas de licenciatura, carreras técnicas, talleres y agrupaciones musicales. Esto ha ampliado las posibilidades de formación para niños, jóvenes y adultos en diversos municipios.

Juan Salvador Avilés Ochoa, director general del ISIC, señaló que el inicio de un ciclo escolar es un momento significativo para las instituciones dedicadas a la formación artística. Ante los estudiantes, afirmó que están en el lugar correcto, refiriéndose a las oportunidades de una formación profesional en distintas disciplinas desde Sinaloa.

Avilés Ochoa destacó la recuperación de actividades de 13 agrupaciones musicales en municipios, lo que representa oportunidades para cerca de mil estudiantes. También mencionó la continuidad de los programas de iniciación artística.

Entre las nuevas alternativas académicas, el director general anunció la próxima puesta en marcha de un programa de bachillerato en artes. Este permitirá a los jóvenes cursar su educación media superior y desarrollar una formación artística de manera paralela, con la opción de continuar estudios profesionales.

El director general subrayó la relevancia de la educación artística para la sociedad, especialmente ante los desafíos actuales. Consideró que el arte contribuye a formar personas críticas, empáticas y creativas.

Asimismo, invitó a los estudiantes a conocer y aprovechar los espacios culturales del ISIC, como teatros, museos y galerías, así como la programación permanente, gran parte de acceso gratuito.

Avilés Ochoa expresó que “estudiar arte es una oportunidad extraordinaria”, y llamó a los jóvenes a sentirse orgullosos de pertenecer a la Escuela Superior de Artes José Limón.

Por su parte, Claudia Apodaca, directora de Formación y Capacitación del ISIC, resaltó la importancia de iniciar una nueva etapa de formación en una institución dedicada a preparar a quienes eligen el arte como proyecto de vida.

Indicó que, aunque cada estudiante ha optado por un camino distinto en las disciplinas artísticas, todos comparten la vocación de crear, enseñar y compartir. Los invitó a asumir con entusiasmo y responsabilidad los retos de su formación.

Apodaca hizo referencia a las áreas de formación de la escuela, incluyendo canto, instrumentos orquestales, pedagogía musical y promoción cultural. Destacó que estas disciplinas requieren compromiso, disciplina y constancia.

También recordó el legado de José Limón, artista sinaloense que trascendió como bailarín, maestro y coreógrafo, cuya aportación a la danza contemporánea es una referencia internacional. Su trayectoria, dijo, representa un ejemplo de cómo el arte puede transformar y trascender.

Durante el encuentro se presentaron algunos docentes que guiarán a los estudiantes en las diferentes áreas de formación durante el nuevo ciclo escolar.

Al cierre, Claudia Apodaca agradeció la presencia de estudiantes y padres de familia. Reiteró que la Escuela Superior de Artes José Limón es un espacio para aprender, crear y desarrollar las capacidades de cada integrante.

“Ustedes son nuestra razón de ser. Bienvenidos desde su casa”, expresó la directora de Formación y Capacitación del ISIC.