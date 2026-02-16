Sinaloenses celebran la vida con el Primer Desfile del Carnaval de Mazatlán 2026

MAZATLÁN._ Con un estallido de música, color y tradición, el Carnaval de Mazatlán 2026 “Arriba la tambora” vivió su primer gran desfile sobre la emblemática Avenida del Mar, donde miles de turistas y locales se dieron cita para disfrutar de una tarde inolvidable.

La caravana fue encabezada por sus majestades Anahí I, Reina del Carnaval, y Mariana I, Reina de los Juegos Florales 2026, quienes saludaron emocionadas desde lo alto de sus majestuosos carros alegóricos.

Junto a ellas desfilaron los integrantes de la corte real: Javier I “El Chiras”, Rey del Carnaval; y Eeilen I, Reina Infantil, y Noelia I, Reina de la Poesía, desatando ovaciones a su paso por el malecón porteño.

También desfilaron Guillermo, Príncipe Real; Víctor, Marqués Real y Romeo, Duque Real de esta edición.

Los integrantes del Cortejo Real 2025, Lucero I, Reina del Carnaval y Desiré I, Reina de los Juegos Florales; Brayan Gamboa, Rey; Sergio Tirado, Príncipe Real y a Roberto Castro Sedano, Marqués Real, también engalanaron la caravana carnavalera.

La fiesta estuvo impregnada del inconfundible sonido de la tambora sinaloense. Decenas de bandas llenaron de alegría el recorrido, haciendo vibrar cada rincón de la costa mazatleca y confirmando por qué esta celebración es considerada la máxima fiesta del puerto.

Entre las personalidades invitadas destacaron Aldo de Nigris y Marcus Ornellas, así como el dueto Los 2 de la S, quienes animaron el carro alegórico del Rey de la Alegría, Javier I “El Chiras”.

Uno de los momentos más emotivos fue el homenaje a Don Germán Lizárraga, reconocido por sus 75 años de trayectoria musical y su legado con la banda Estrellas de Sinaloa, recibiendo el cariño y reconocimiento del público.

Se pudo apreciar a Banda La Costeña de Don Ramón López Alvarado; el cantante Max Peraza y su Bandononona; el compositor Pepe Garza; y Poncho Lizárraga, líder de la Banda El Recodo, quien desfiló al pie del carro alegórico donde viajaba su hija Ximena Lizárraga, Reina de la Poesía del Carnaval 2025.

En total, el desfile presentó 30 carros alegóricos y dos marionetas gigantes que sorprendieron a chicos y grandes. Las alegorías fueron creadas por talentosos artistas como Jorge Osuna, Henry Wilson–Crearte, Kreatos, Jorge González Rodríguez, Ninots equipo integrado por Juan José Boronat y Miguel Ángel Trujillo; Ocean Rodríguez de Artefacto Sets y Nicato de Antonio Rodríguez, José Guzmán, Luis Antonio Ríos y Octavio Higuera.

La Avenida del Mar se convirtió así en un río humano de música, lentejuelas y tradición, marcando el inicio de una edición que promete quedar en la historia como una de las más vibrantes del puerto.

Cortejo saliente

El desfile contó con la presencia de las reinas salientes SGM Lucero I, Reina del Carnaval de Mazatlán 2025 y SGM Desireé I, Reina de los Juegos Florales 2025; Ángela Salazar, Reina Infantil del Carnaval de Mazatlán 2025 a bordo de su carroza “Quisiera tener alas” y Ximena Lizárraga, Reina de la Poesía 2025, en su carroza “Te presumo”, quienes dieron su último adiós a sus compromisos reales.

La magia de las marionetas

Las marionetas gigantes aportaron vida a la gran fiesta andante. La “Gaviota”, una estructura de 11 metros de alas extendidas que bañó el malecón con destellos de color al caer la noche y “El Sinaloense”: Un gigante de nueve metros que, suspendido por hilos de acero, batió sus brazos al ritmo de la tambora, lanzando lluvias de confeti a su paso.

Homenajes musicales y comparsas

El Carnaval Internacional de Mazatlán 2026 no solo destacó por su masiva asistencia, sino por el despliegue artístico de sus alegorías y la participación entusiasta de sus comparsas, al rendir tributo a figuras que han marcado la historia de esta máxima fiesta.

Carros como “Mi gusto es”, “El Quelite” y “Cucurrucucú Paloma” (homenaje a Lola Beltrán) celebraron la riqueza musical de la región.

Grupos de danza compitieron y exhibieron coreografías inspiradas en la cultura sinaloense.

El Carnaval rindió tributo a la trayectoria

SGM Eleonora Aguilar, Reina de Oro del Carnaval de Mazatlán recibió el cariño de los mazatlecos al saludarlos desde su carro alegórico inspirado en el bolero “Noches de Mazatlán” de Gabriel Ruiz y Gabriel Luna.

Durante el desfile dominical se celebró el 50 aniversario de SGM Isaura Rendón, Reina Infantil del Carnaval homenajeada por medio siglo de reinado, quien desfiló en el carro “Cinco de chicles”, diseño evocó la nostalgia de mediados del Siglo 20 con máquinas de chicles y bolas de colores que representan la mezcla de ritmos de la tambora.

Se rindió tributo a SGM Karina Dueñas Loubet, Reina de Plata de los Juegos Florales, quien desfiló en la alegoría denominada “Y llegaste tú”, una creación de Luis Antonio Ríos. El carro está inspirado en el éxito de la Banda El Recodo.

Se homenajeó a SGM Aída García Verde por su 25 aniversario, a bordo del carro “El Pato Asado”. Esta pieza celebró una de las melodías instrumentales más divertidas de la música sinaloense.

Daniel Íñiguez, homenajeado por 25 años como Rey de la Alegría y Bryan Durán, Rey de la Alegría 2025, desfilaron en la carroza “Cuando dos almas se quieren”.

Reinas inspiradoras

SGM Carolina Ruelas, Reina del Carnaval de Mazatlán 2024 y reinas inspiradoras como Lai Hing Audelo Chio, Kathya Berenice Morales Luna, Alma Loaiza Ayón y Tania Álvarez, desfilaron en una réplica de la Catedral de Mazatlán, y el monumento a la Mujer Mazatleca.

Al finalizar el desfile el público se dirigió a Olas Altas a la altura del Monumento al Venado, para disfrutar la actuación de la Banda La Costeña de Don Ramón López Alvarado, protagonista de una de las grandes noches de la máxima fiesta junto al mar.