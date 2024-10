Sinatra Danza, un homenaje al legendario Frank Sinatra

El Festival Cultural Mazatlán presenta ‘Sinatra Danza’, un espectáculo que combina la música de la Camerata Big Band, la danza de la Compañía Ballet de Mazatlán y la nostalgia para rendir tributo al gran compositor y cantante Frank Sinatra, los días 08 y 09 de noviembre a las 20:00 horas en el Teatro Ángela Peralta.

Las coreografías de Eduardo Blanco, reconocido coreógrafo del Ballet Nacional de Cuba, traerán a la vida la elegancia y el estilo de Frank Sinatra en una noche de música y danza inolvidable.

Con la autorización de la familia Sinatra y los derechos de autor, este espectáculo único combina los clásicos de Sinatra con la música de George Gershwin.

Este espectáculo vio la luz a raíz a la apertura de las relaciones diplomáticas entre los gobiernos de Estados Unidos y Cuba, histórico proceso de acercamiento anunciado el 17 de diciembre de 2014 por los entonces presidentes Barack Obama y Raúl Castro.

Una producción espectacular

La Compañía Ballet de Mazatlán, dirigida por la maestra Zoila Fernández, presenta una puesta en escena que transporta al público a los años 60, con una escenografía impresionante, vestuario e iluminación que evocan la época dorada de Sinatra.

Doce temas musicales, 12 bailarines, 60 minutos de magia

El espectáculo presenta 12 temas musicales de Frank Sinatra, interpretados por 12 bailarines que deleitarán al público con sus coreografías y técnica. Desde “Blue Monday” hasta “ Love is here to stay” la música de Sinatra cobrará vida en el escenario.

‘Sinatra Danza’ es una obra para preservar la música norteamericana clásica llevada a ballet, las noches de Blue en una de las calles de Nueva York son el poema de un romance en el gran pas de deux entre Sinatra y una dama enamorada de su música.

Este espectáculo se presentó por primera vez en el año 2016 en un intercambio cultural de la Embajada de los Estados Unidos de América en La Habana, Cuba.

Los agregados culturales Cristina Trible, David Cronm y Julio Llopis en conversación con el coreógrafo del Ballet Nacional de Cuba, Eduardo Blanco, realizaron un homenaje al gran compositor y cantante Frank Sinatra contando a través del consulado con los derechos de autor con autorización de la familia de Sinatra para hacer una noche con obras de un popurrí musical conjuntamente con el compositor norteamericano George Gershwin.