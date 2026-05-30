Sinfonía por la Paz reunirá a más de 140 niños y jóvenes músicos en Mazatlán

Con la participación de más de 140 niñas, niños y jóvenes músicos de Mazatlán y El Rosario, del 2 al 5 de julio se llevará a cabo el encuentro “Sinfonía por la Paz”, una iniciativa artística y formativa que busca promover la cultura de paz mediante la música.

El proyecto reunirá a integrantes de diversas agrupaciones musicales, entre ellas la Orquesta y Coro del Instituto de Cultura de El Rosario, la Orquesta del Paseo Bicentenario, la Orquesta del Centro Municipal de las Artes (CMA), así como estudiantes de academias particulares como Marina Music y Colegas Studio.

La coordinadora general del proyecto, Elizabeth López Mejía, explicó que el objetivo principal es ofrecer a los participantes una experiencia artística significativa que fortalezca valores como el trabajo en equipo, la convivencia y la escucha colectiva.

“Queremos reunir a niños y jóvenes en un ambiente que fomente la cultura de paz. Es un evento formativo donde desarrollan sus habilidades artísticas y viven experiencias memorables que les enseñan a trabajar juntos y a escucharse como una gran orquesta”, expresó.

Los ensayos generales se realizarán del 2 al 5 de julio, de 11:00 a 14:00 horas, en la Casa del Marino, espacio facilitado por el Instituto Municipal de Cultura, Turismo y Arte de Mazatlán.

Durante esos días, los participantes conformarán una orquesta y un coro monumentales bajo la dirección artística del maestro Sergio Freeman Osuna.

La clausura del encuentro está programada para el 5 de julio con un concierto final cuya sede aún está por definirse, debido al crecimiento que ha tenido la convocatoria y al número de participantes inscritos.

López Mejía destacó que este proyecto fue seleccionado a nivel nacional dentro de la convocatoria de Fomento a Proyectos y Coinversiones Culturales 2024 del Sistema de Apoyos a la Creación y Proyectos Culturales (SACPC), impulsado por la Secretaría de Cultura del Gobierno de México.

“Fuimos seleccionados entre proyectos de todo el país. Creemos que en Sinaloa es especialmente necesario generar este tipo de espacios que promuevan la reflexión sobre la paz y ofrezcan esperanza a las nuevas generaciones”, señaló.

La organizadora subrayó además el respaldo recibido por parte del Instituto Sinaloense de Cultura, el Centro Municipal de las Artes y Cultura Mazatlán para hacer posible el encuentro.

La convocatoria continúa abierta para niñas, niños y jóvenes músicos a partir de los 8 años de edad que formen parte de alguna agrupación y deseen integrarse al proyecto.

Todas las actividades son gratuitas, ya que se realizan con recursos federales.

Respecto al repertorio, informó que incluirá música clásica, así como obras representativas de la identidad sinaloense y mazatleca, buscando ofrecer una experiencia musical diversa y enriquecedora para participantes y público.

“Creemos que la música transforma vidas. Queremos que los niños conozcan obras que han trascendido generaciones y que tengan más opciones para decidir qué música forma parte de su entorno.

La música también puede ser una herramienta para construir mejores personas y una mejor sociedad”, afirmó.

Las personas interesadas en participar o solicitar información pueden consultar las redes sociales del proyecto en Facebook, bajo el nombre “Encuentro de Coros y Orquestas Infantiles y Juveniles de Mazatlán”, e Instagram como “Encuentro Sinfonía por la Paz”.

El concierto de clausura estará abierto al público en general.