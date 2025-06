Sobre violencia y la exploración poética de la luz, el ‘Premio Gilberto Owen 2025’

De Monterrey y León Guanajuato, fueron los ganadores de la edición 2025 del Premio de Literatura Gilberto Owen. Se trata de José Roberto López Martínez, en la categoría de Poesía, y Kasuki Alberto Ito Cervera, en Cuento, con una propuesta que aborda desde la empatía la la violencia de México con otros países a través de cuatros historias, y otra que toma las propiedades y nociones de la luz, llevadas a un sentido más poético. El galardón, dotado con 125 mil pesos y diploma, fue entregado en el Centro Sinaloa de las Artes Centenario, y fue entregado por el director general del Instituto Sinaloense de Cultura Juan Salvador Avilés, acompañado de la escritora Ernestina Yépiz, directora de Literatura y Publicaciones del ISIC.

José Roberto López, ganador en la categoría de poesía con el libro Nociones de Luz.

José Roberto López, ganador en la categoría de poesía con el libro Nociones de Luz, destacó estar agradecido con todos los organizadores de evento y con el jurado calificador, el cual lo eligió para recibir este galardón literario, dotado de gran relevancia a nivel nacional. ”Me siento muy contento, este premio significa un impulso a mi carrera dentro de al escritura, la cual ya tiene algo de tiempo, casi 10 años, y hoy recibir este premio para mí es por demás gratificante y lo agradezco mucho”, detalló. Agregó que esta es la primera vez que participa en esta convocatoria, con la fortuna de haber sido seleccionado en esta edición 2025. “Mi libro es un texto que retoma las propiedades de la luz para poder trabajar diversas emociones, sentimientos, como el miedo, la vulnerabilidad, el deseo, encontrando en la poesía la forma de transfigurar ese elemento tan importante que es la luz”, detalló López Martínez. “Yo que leía los libros de los autores ganadores, hoy me siento honrado de compartirlo con ellos”, dijo, y agradeció a quienes lo hacen posible a la vez que hizo un llamado a otras instituciones de cultura del país “a instaurar premios como este si no los tienen o a retomarlos, si los han dejado, pues cuando existen premios con una tradición tan amplia como este, no solo se conserva viva la memoria de los autores que nos anteceden, sino que motiva a los nuevos autores a que sigan creando”. Dijo, que su obra es un poemario dividido en cinco apartados que hace alusión a las propiedades de la luz, como la reflexión, refracción, la difracción, dispersión y absorción, mismas que se abordan en este libro, creado en el Centro de Escritores de Nuevo León, el cual se suma a tres más en la trayectoria del escritor regiomontano.

Kasuki Alberto Ito Cervera, con su obra titulada Todos los tipos jóvenes.

El galardonado en la categoría de cuento, Kasuki Alberto Ito Cervera, con su obra titulada Todos los tipos jóvenes, compartió que el título de su libro, evoca al tema All the young Dudes, del artista David Bowie, para la banda Mott the Hopple, con jóvenes personajes siendo rebasados por una realidad violenta y hostil, como la que se vive hoy en día. “Este premio representa un parteaguas en mi vida como escritor, sobre todo porque no he estado en contacto con el Fondo Nacional para la Cultura y las Artes, ni con grandes escritores ya consolidados y con una gran trayectoria; por lo que mi incursión a la literatura es reciente, y hoy me tocó ser el ganador en la categoría de cuento”, dijo.

Ernestina Yépiz da a conocer que en esta nueva edición se recibieron 88 propuestas en la categoría de cuento y 104 en poesía.