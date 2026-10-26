Sodelva Ríos recuerda sus inicios en el Carnaval de Mazatlán

Con el arranque de los preparativos del Carnaval Internacional de Mazatlán 2027, que se celebrará del 4 al 9 de febrero bajo el lema “Amamos nuestras tradiciones”, la diseñadora Sodelva Ríos volvió la mirada hacia sus primeros pasos en la confección de vestidos reales, un oficio con el que ha contribuido a la historia de la máxima fiesta del puerto.

A través de sus redes sociales, la diseñadora recordó uno de los momentos más significativos de su trayectoria, la elaboración de su primer vestido real para Amina Blancarte, hace 33 años, una experiencia que marcó el inicio de una relación estrecha con el Carnaval y sus tradiciones.

“Hay creaciones que se convierten en historia y dan vida a nuestras tradiciones. Hace 33 años cumplí uno de mis mayores sueños, confeccionar mi primer vestido real para la icónica Amina Blancarte”, compartió.

En su publicación, Ríos también expresó el orgullo que siente al saber que sus creaciones forman parte de la memoria del puerto y reconoció el papel de las nuevas generaciones en la continuidad de esta celebración.

“Hoy, al mirar atrás, me llena de orgullo saber que mis creaciones forman parte de la historia de nuestro puerto. Gracias a las nuevas generaciones por mantener vivas nuestras raíces y el amor por nuestra máxima fiesta”, escribió.

Como parte de este recuerdo, Sodelva Ríos compartió una imagen en la que aparece portando la capa del vestido que confeccionó para Amina Blancarte hace 33 años.

La fotografía evoca aquella primera creación y el camino que ha recorrido desde entonces en el diseño y la confección de vestuario para las reinas del Carnaval de Mazatlán.

El recuerdo de la confeccionista coincide con el inicio de una nueva edición carnavalera, cuyo lema pone en el centro la identidad cultural y las expresiones tradicionales que distinguen a Mazatlán.

Una trayectoria entre telas, bordados y tradición

Con más de tres décadas de experiencia en el diseño y la confección textil, Sodelva Ríos ha vestido a numerosas reinas del Carnaval y ha participado en la realización de piezas emblemáticas de la fiesta, de acuerdo con una entrevista publicada por Noroeste en enero de 2026.

Su trabajo va más allá de la elaboración de prendas para las coronaciones. Cada vestido representa un proceso creativo en el que convergen el diseño, la técnica, el bordado y la colaboración de un equipo de trabajo que contribuye a materializar las propuestas.

En el Carnaval Internacional de Mazatlán 2026, Ríos estuvo a cargo de confeccionar el vestido de la Reina de los Juegos Florales, diseñado por Andrés Romo, una de las piezas representativas de la celebración.

Para la creadora, los vestidos también son una forma de preservar la memoria colectiva, mientras la música, los desfiles y los espectáculos pertenecen a momentos específicos de la fiesta, las prendas y las fotografías permanecen y permiten recuperar recuerdos con el paso de los años.

A más de tres décadas de aquel primer vestido real, Sodelva Ríos encuentra en sus propias creaciones un testimonio de su vínculo con el Carnaval y en las nuevas generaciones la posibilidad de que ese legado continúe, puntada a puntada, en las próximas ediciones de la celebración mazatleca.