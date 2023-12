LOS MOCHIS._ La escritora Sofía Morfín presentó “Big bang bermellón”, ganadora del Premio Nacional de Literatura Gilberto Owen 2023 en Narrativa, en la Feria Internacional del Libro de Los Mochis.

En los comentarios estuvo la promotora de lectura Cesia Castañeda, quien, de una manera breve pero muy emotiva, resumió lo que el lector puede encontrar en esta obra.

“Es una serie de cuentos que tiene un diálogo con los temas del presente, me pareció un libro precioso. En este libro encontramos dientes desprendidos de muertos, sombras que habitan las paredes y los sueños, un anillo de esmeralda perdido, trajes de baño floreados, niñas, niños, niñez, confundidas, confundidos, mentirosas en busca de la amistad, mujeres chismosas, amigas que se ponen al día bajo los efectos del alcohol, maridos violentos, la vulnerabilidad del cuerpo gestante, risas, complicidad, deseo y sobre todo amor”.

La autora dijo que el título del libro refiere a una descripción que hay en uno de los cuentos, frase que le gustó por su musicalidad. Engloba un poco el elemento de angustia en los cuentos, de mujeres que están en presencia de algo que las sobrepasa, que algunas lo dejan fluir y otras lo intentan controlar, pero todo es como un... big bang bermellón.

Dijo que los cuentos los escribió durante la pandemia, pues quedó sin trabajo por un par de meses, como mucha gente, y algunos los empezó a escribir ahí; otros, con una nueva dinámica.

Agregó que los cuentos están aislados totalmente, pero tienen temas en común, uno importante son las voces femeninas, casi todos los personajes principales son mujeres, excepto uno, que es un adolescente trans.

Miguel Inzunza presenta su poemario “Palangre”

Formado por tres secciones: Marisma, Rompe olas y Cimbra los que se integran por 48 poemas que son un contrapunto de imágenes urbanas e interiores que logra adentrarse en la formalidad de la escritura poética explorando en una nueva voz dotada con mayor significad lírico, con un lenguaje directo, metafórico en ocasiones evocando distintas emociones que expelen las vivencias personales, fue presentado el libro “Palangre”, del poeta ahomense Miguel Inzunza.

En los comentarios estuvo la también poeta ahomense Ana Chig, quien dijo que “Palangre”, es el nacimiento de una nueva voz: Miguel Inzunza.

Dijo que este libro fue publicado recientemente por el Isic en una edición muy cuidada.

“El título del libro no es accidental, ya que nos evoca un paisaje en el cual flota serenamente el ingenio creativo espantado y extrayendo en ese mar de guías de personas, sensaciones y escenas de vida urbana. Palangre podría ser la imagen de una panga quieta en el océano sujetando un ramal de tres anzuelos con diferentes medidas que van a lo profundo del mar reteniendo don delicada y cuidadosa precisión objetos que nos adentran a paisajes de vida y otros enceres dispuestos en el hecho marino de la memoria. Y en este caso también como una metáfora abierta que mantiene a flote la nueva voz de la poesía de Miguel, porque la poesía es la más misteriosa tez en ese mar de belleza”, dijo.

El autor leyó alguno de sus poemas y dijo que él escribe poesía sin la obligación de que tenga una utilidad.

“A veces está en la materialidad del lenguaje y no tanto en el sentido del poema, a mí me gustan mucho esos poemas, los que le apuestan a la incomunicación, me gusta leer a esos poetas que no se subordinan al entendimiento, si no que tienen la valentía de plasmar una pequeña estructura que se sostiene por sí misma, un espectáculo de la palabra reunidas solamente por su capacidad de transmitir imágenes o por la seguridad de las palabras. Creo que tampoco el poema debe subordinarse a la búsqueda de la belleza, porque sabemos que el arte no solamente es bello, a veces el arte es más la fuerza que la belleza. Yo no creo que la poesía deba tener ninguna utilidad”, concluyó.

Sergio Avilés muestra “Joyas de la familia” a lectores ahomenses