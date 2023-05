Con este que es su primer premio, ellos reconocieron “su sobresaliente factura narrativa, su capacidad para desarrollar personajes complejos y entrañables, además de una visión transgresora, mordaz y emotiva de las relaciones humanas, explorándolas a través del género del absurdo, lo insólito y lo distópico”.

Mijail Lamas Alfaro es originario de Culiacán, tiene 44 años, y ganó en poesía, entre 67 volúmenes presentados, por su trabajo “Memoria del desierto”, firmado con el seudónimo “Peces del aire altísimo”, y fue seleccionado “por develar la metáfora del desierto con imágenes inusitadas, por su intensidad lírica y manejo del ritmo y musicalidad en los poemas sostenidos de principio a fin, y por la variedad de registros poéticos”, de acuerdo con el acta firmada por el jurado integrado por Cesar Cañedo, Baudelio Camarillo y Mercedes Luna Fuentes.

Tras conocerse a los ganadores, Avilés Ochoa se comunicó con cada uno para notificarles la decisión de los jurados.

Sofía Morfín expresó manifestó su alegría.

“Estoy muy emocionada y muy agradecida de recibir este Premio y por poder ir a la ciudad de Culiacán... estoy muy contenta”.

Al enterarse de que ganó el Premio Gilberto Owen, Mijaíl Lamas, sinaloense radicado en la Ciudad de México, dijo sentirse orgulloso por este reconocimiento que viene de su lugar de origen.

“Estoy muy alegre de que se me reconozca con esta importantísima presea desde mi ciudad natal. Me siento muy feliz y orgulloso también por saber que la poesía me acerca a mi tierra con este premio, el Gilberto Owen, uno de los más importantes y con mayor renombre en la tradición de la poesía mexicana. Recibir este galardón a manos de este jurado, que me parece de estupendos poetas, me llena también de un gran regocijo”.

Ambos premios son únicos e indivisibles y están dotados de una bolsa por 125 mil pesos y diploma a los ganadores en cada rama, así como la publicación de las obras ganadoras.