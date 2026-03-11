Solistas del Coro Ángela Peralta cantarán con el ‘Bolero Inmortal’

La magia y la elegancia del bolero se apoderarán de Casa Haas el próximo 20 marzo a las 19:00 horas durante la presentación de “Bolero Inmortal”, un concierto íntimo protagonizado por destacados solistas del Coro Ángela Peralta.

La velada promete un recorrido musical por la memoria afectiva de México y Latinoamérica, a través de un repertorio que ha trascendido generaciones. Los asistentes se deleitarán al escuchar piezas representativas del género como: “Bésame mucho”, “Sabor a mí´, “Contigo aprendí”, “Noche de ronda”, y “Piel canela”, interpretadas con la calidad técnica y la carga emotiva que caracteriza a los integrantes del coro mazatleco.

Para esta noche el concierto contará con la destacada participación del pianista Sergio Castellanos, cuya presencia aportará matices y acompañamiento de gran calidad a esta experiencia musical que promete ser íntima y conmovedora.

La presentación en la Casa Haas será una oportunidad para revivir la nostalgia y la belleza del bolero en un ambiente cercano, donde la música y la emoción serán las protagonistas de la noche.