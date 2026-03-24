Solistas del Coro Ángela Peralta lucen su voz en el concierto ‘Bolero Inmortal’

Una noche cargada de emoción, elegancia y nostalgia se vivió en el concierto “Bolero Inmortal” con la presentación de los solistas del Coro Ángela Peralta, dirigidos por la maestra María Murillo, quienes rindieron tributo a uno de los géneros más representativos del sentimiento latinoamericano: el bolero.

Acompañados por las finas notas del pianista Sergio Castellanos, los artistas ofrecieron una velada que transportó al público a distintas épocas marcadas por el amor, el desamor y la pasión.

Por más de una hora el público vivió una grata experiencia al disfrutar un repertorio cuidadosamente seleccionado que permitió apreciar la calidad de las voces de Yolanda Lizárraga, Óscar Cervantes, Ángeles Silva, Óscar Urquidy, Fernando Vázquez, Ángel Trejo, Ángel Gutiérrez, Fernanda Beltrán, Roberto Sánchez, Nury Espinoza, Darynka Olmos, Itzel Furichi, Ángela Rodríguez y Christian Juárez.

La propuesta escénica destacó por su nivel artístico, y conectó con nuevas generaciones, ya que al interior de Casa Haas había público de todas las edades.

Temas como “Amor de mis amores”, “Te quiero, dijiste”, “Piel canela”, “Noche de ronda”, “Sabor a mí”, “La negra noche”, “Soledad y el mar”, “El reloj”, “Si nos dejan”, “Contigo aprendí”, “Quizás, quizás”, “La gata bajo la lluvia”, “Contigo en la distancia”, “Bésame mucho”, “Historia de un amor”, “Insomnio, y “El triste”, fueron interpretados de manera individual, y en ocasiones en duetos para deleite del público.

Previo al inicio del concierto y al término del mismo, la maestra María Murillo agradeció la presencia de los espectadores y los invitó a ser parte del Coro Ángela Peralta cuyos integrantes comparten la pasión por la música y el canto. Mayores informes al teléfono 669 982 4446 y 47, extensión 106.