Hacer una pausa, darse cuenta de lo que fue útil y funcional, y también de lo que ya no se necesita y cambiarlo, es vital para iniciar un nuevo año.

Replantearse un nuevo punto de partida requiere de espacio físico, como energético, mental, emocional y espiritual. No solamente limpiar el entorno, sino depurar creencias, pensamientos y actitudes que en algún tiempo fueron útiles, pero que ya no funcionan.

La terapeuta Yamileth Garza Bayliss, especialista en Constelaciones Familiares, Thetahealing, Tameana, Terapia Respuesta Espiritual, Barras de Access Consciousness y Cristales, marcó estas ideas para iniciar bien el 2024.

“Yo recuerdo que una de mis maestras nos decía limpien primero el closet, saquen todo lo que ya no usan; las que quieren marido, hagan un espacio para que llegue la pareja, pregunten qué clase de persona quieren en su vida y transfórmense en esa persona, porque no tiene caso pedir algo con lo que no empatan”.

En esta limpieza energética se pueden aplicar distintas técnicas de armonización energética, como Feng Shui, numerología, cristaloterapia, entre otras.

“En el Feng Shui hay reglas fundamentales, pero yo percibo la otra parte que es muy intuitiva, no todo funciona de la misma manera para todos. Lo que armoniza contigo es lo que tú en ese momento necesitas”, asegura Garza Bayliss.

“Cuando eliges la ropa que te vas a poner, la piensas para un evento específico y si no tienes un evento específico, le haces caso al cuerpo, qué se te antoja ponerte ese día, también puedes seguir el protocolo de la mitología y los ángeles y vas a encontrar que cada uno vibra con un color distinto. Pero cada quien está viviendo su vida, muchas personas no tienen un conocimiento específico, y se trata de hacerle caso al maestro interno y vibrar con eso”.

No se trata de vivir de modo autómata, dar por hecho que la vida está sucediendo y que pase por ti, señala. Lo importante es hacer la pausa consciente para auto revisarse.