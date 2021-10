$!Son escritores favoritos para el Premio Nobel de Literatura

Muchos son los nombres que se están pronunciando para seguir a la poeta estadounidense Louise Glück, la ganadora del año pasado. Se habla de la novelista rusa Lyudmila Ulitskaya, del argentino César Aira, de los escritores chinos Can Xue y Liao Yiwu, de la caribeña estadounidense Jamaïca Kincaid, del surcoreano Ko Un (ahora que todos tenemos los ojos puestos en Corea por El juego del calamar sería muy oportuno), del mozambiqueño Miao Couto, del húngaro Peter Nadas, etcétera, etcétera. Incluido Haruki Murakami, un eterno favorito.

Son muchos nombres para mencionarlos a todos. Y muchos escritores, por buenos que sean, no llegarán a recibir nunca el Nobel.

En 2018 se fue Philip Roth, otro favorito empecinado al que no le llegó a tiempo el galardón. Tolstói, Ibsen, Benito Pérez Galdós, Kafka, Marcel Proust, Borges y Cortázar, por decir sólo unos pocos, no obtuvieron el Nobel de Literatura y nadie les niega ser grandes maestros. De lo que no cabe duda es de que si entre los genios premiados no están todos los que son, sí lo son todos los que están.