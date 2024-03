Enrique Vega finalizó su exposición al señalar que actualmente con motivo de los eventos del carnaval, se recibieron hasta 1 millón y medio de personas en los días en los que se realiza la máxima fiesta de los mazatlecos.

La periodista e historiadora Azucena Manjarrez abordó durante su exposición la importancia de rescatar otros carnavales, como lo es el que tuvo Culiacán muchos años atrás, entre otros que han existido en otros municipios del estado, que aunque pequeños, son igual de importantes por lo que representan.

Destacó qué, si bien el Carnaval de Mazatlán es un referente importante de los carnavales en Sinaloa, algo que en Culiacán también se tenía arraigado, y cómo a partir del Carnaval de Mazatlán, se han desplegado otros más en todo el estado, con un registro actual este año de haberse realizado 20 carnavales en total.

“Se realizaron 20 carnavales entre chicos, medianos, grandes, con recursos sin ellos, y en el caso de Culiacán, su carnaval tuvo mucho esplendor en su momento, hasta llegar a quedarnos sin esa gran fiesta, para ver como una cadena periodística toma un carnaval, el cual se caracterizaba por un desfile con ciertas características semejantes al de Mazatlán”, detalló Manjarrez.

Puso como ejemplo también, el Carnaval de Guamúchil, el cual empezó de forma pequeña y hoy tiene una gran relevancia, al ser el segundo después del de Mazatlán, el cual convoca a una gran asistencia a sus actividades.

“Hay muchos carnavales que se van quedando en el camino, en municipios; en comunidades del estado de Sinaloa tenemos esa tradición arraigada del asunto de los huevos con confeti, en todas las escuelas se usa esa acción, así como los desfiles chiquitos, que nadie voltea a ver, porque el más importante es el de Mazatlán porque lo tiene todo, y los medios de comunicación le dan más importancia a los más grandes y los demás se quedan ahí”.

Resaltó que hay muchos carnavales que no salen en un medio de comunicación, pero ahora, gracias a las tecnologías como lo son los teléfonos inteligentes, se pueden captar a todos estos, y difundirlos en las redes sociales, algo que no existía antes y que hoy son una buena herramienta como una memoria histórica.

“Existen carnavales que ya se dejaron de hacer por muchos factores, o que quizás se están haciendo y no pasan de ahí, e incluso no son ni motivo de estudio por parte de historiadores, por el hecho de no ser uno de los grandes”, detalló Manjarrez.

La periodista e historiadora expresó finalmente que los carnavales son parte de la memoria histórica de los pueblos, de las comunidades de Sinaloa, y que aunque hay un registro de 20, seguramente hay muchos más que no son vistos, de ahí la importancia de ir al rescate de ellos.