Luego, muy conocida, El Carnaval de los animales, de Camilo Saint-Säens, que abre con una Introducción y marcha real de los leones, El elefante, El cucú dentro del bosque, Fósiles, El cisne y Final, también muy ilustrativas y amenas.

Y luego la Marcha opus 99, de Sergei Prokofiev, que suele ser interpretada previamente a Pedro y El Lobo, en la que asistimos a una desigual cacería de un niño contra un feroz lobo.

Y para cerrar, la pieza principal de la trilogía The Lord of the Rings, conformada con alusiones a los diversos temas de la película, y que remató con la cálida voz de la soprano Julieta Verdugo, que sorprendió gratamente a los asistentes, por lo que los aplausos finales fueron largos y acompañados de ovaciones y no pocos de pie, con lo que queda demostrado que la vida puede guardarnos una inesperada sorpresa a la vuelta de esquina.