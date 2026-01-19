Sorprende los primeros monigotes del Carnaval Mazatlán 2026 a locales y turistas

Con el color encendido, el pulso festivo y la emoción que anuncia que la gran fiesta ya está en marcha, los primeros dos monigotes del Carnaval Internacional Mazatlán 2026, ¡Arriba la Tambora!, programado del 12 al 17 de febrero, salieron de los talleres para encontrarse con la ciudad y con su gente.
Desde muy temprano, estas imponentes figuras —cargadas de música, tradición y alegría— iniciaron su recorrido rumbo a los espacios que, a partir de hoy, comienzan a vestirse de Carnaval: uno fue instalado en la emblemática Plazuela Machado, corazón cultural del puerto, y el otro sobre el malecón en el cruce de Zaragoza, uno de los puntos más transitados del paseo costero.
A cargo del personal de la Dirección de Operaciones de Cultura, y bajo la supervisión y coordinación de Paul Wong, el traslado de los monigotes se convirtió en un espectáculo por sí mismo.
Miradas curiosas en las calles, teléfonos en alto y sonrisas espontáneas acompañaron este primer gran movimiento simbólico del Carnaval.
La logística y el cuidado fueron posibles gracias al respaldo y acompañamiento de las unidades de Tránsito Municipal, cuyos elementos coordinaron el paso seguro de estas monumentales piezas artísticas, garantizando un traslado ordenado y eficiente.
Así, el Carnaval organizado por el Gobierno de Mazatlán que preside Estrella Palacios Domínguez, comienza a ocupar su lugar en el espacio público, recordándole a la sociedad mazatleca y a quienes visitan el puerto que la fiesta más grande del Pacífico mexicano está cada vez más cerca.
Estos primeros monigotes no solo anuncian el Carnaval, lo inauguran simbólicamente. Son la antesala del goce colectivo, del encuentro entre locales y turistas, del deleite visual y emocional que caracteriza a Mazatlán en temporada carnavalera.
Con su llegada, Mazatlán empieza a latir al ritmo de la tambora, y la ciudad se prepara para recibir a miles de visitantes que encontrarán, desde ahora, los colores, las formas y la alegría que hacen del Carnaval Internacional de Mazatlán una celebración única.