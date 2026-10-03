$!Sorprende Shakira a sus fans en Madrid, con un dueto junto a Dua Lipa

Shakira se encuentra inmersa en su residencia de conciertos en Madrid, como parte de lo que constituye la manga europea de Las Mujeres Ya No Lloran World Tour.
Durante las presentaciones, la colombiana viene sorprendiendo con sus invitados, que hasta ahora incluyeron a Alejandro Sanz, Laura Pausini, Manuel Turizo y, el sábado 3 de octubre, a Dua Lipa.
La británica, anticipada desde unas horas antes como la invitada estelar de la colombiana tras ser captada durante la prueba de sonido, fue vista por millones de espectadores en todo el mundo, debido a que su presentación fue transmitida vía streaming a través de Prime Video.
@voguespain Un dúo para la historia. @Shakira y @Dua Lipa
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La intérprete de Training season, Be the one, Houdini, entre otros éxitos, fue elegida para interpretar Antología, uno de los clásicos de Shakira, acompañada de un formato acústico que derivó en uno de los momentos más íntimos del concierto, generando una euforia total entre los asistentes para esta jornada, detalla infobae.com
“Lo que le faltaba a esta gira”, dijo la colombiana, luego de agradecer a Dua Lipa por su aparición.
La elección de Antología no fue casualidad. Hace casi un año, la intérprete de Levitating y One Kiss visitó Colombia como parte del Radical Optimism World Tour, en el que presentó en territorio nacional su trabajo discográfico del mismo nombre.
Su paso por América Latina fue noticia debido a que en cada parada interpretaba un tema en español correspondiente a un artista emblemático del país que visitaba.
Fue así que en México interpretó una canción de Maná, en Chile hizo lo propio con La Ley y Mon Laferte, y en Argentina se le midió a versionar a Soda Stereo y Miranda!
Para la fecha en Colombia del 28 de noviembre de 2025 en el estadio El Campín de Bogotá, Dua Lipa se inclinó por la mismísima Antología de Shakira, interpretada con un acompañamiento de guitarra acústica.
La versión fue recibida de manera favorable en redes sociales, destacando el manejo del español por parte de la artista londinense, algo que se repitió en las distintas paradas de esa gira.
No pasó mucho tiempo para que Shakira se refiriera a este momento a través de sus redes sociales. “Estoy tan emocionada de escuchar mi canción con la voz de Dua, en la misma ciudad donde la escribí hace años. ¿Ves cómo la música nos une? ¡Una chica de Londres y otra de Barranquilla! Mil gracias”.
La publicación no tardó en ser respondida por la propia Dua Lipa, que le escribió en español: “Fue una noche hermosa y me encantó cantar tu canción. I love you”.