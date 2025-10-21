Sorprende Templum Ensamble con un banquete de sonidos

En el Teatro Pablo de Villavicencio, el escenario albergó a los músicos que haciendo uso de una larga hilada de mesas al frente con largos manteles blancos, y arriba fruteros, copas, jarras, bodegones y otros comestibles y, al centro, como un cerdo o un lechón asado a la vuelta y vuelta, un contrabajo, y al fondo, tendidos de pollos, cecinas y frutas evocando un banquete, junto con instrumentos diversos de percusiones, crearon los sonidos.

La agrupación mazatleca Templum Ensamble sorprendió con un banquete de sonidos en cuatro tiempos, dentro del Festival Cultural Sinaloa.

El concierto se llevó a cabo en el Teatro Pablo de Villavicencio.

En cuatro tiempos (Entrée, Canari rôti, Dessert 21.5, y Beaujolais s’il vous plaît), evocaron los momentos de un banquete.

Iniciaron con las copas de las que beben lo suficiente para dar el tono y que percuten con las puntas de los dos o tallando los bordes humedecidos y luego con el arco de un violín.

Le suman los sonidos rechinantes del contrabajo acostado en medio de la mesa, le agregan algunas otras percusiones, el desconcierto de un violonchelo que chilla y hace sonidos declinantes, lo mismo que el violín.

El uso absurdo de instrumentos convencionales y otros notando. Arcos de cuerdas rasgando bordes bongós o tambores o platillos, además de guitarras, cuerdas, juguetes, pelotas, ranas, trompos, pollos o cerditos de plástico. en lo que describen como “un bodegón sonoro contemporáneo”.

Van de un extremo a otro de la mesa, picoteando aquí y allá, degustando, agregando, siempre in crescendo.

Un espectáculo que, como la música de banquetes de los siglos 16 y 17, que se prestaba a la improvisación, lo cual es retomado por Templum Ensamble, en una instalación que evoca sabores, olores, sonidos y colores.

La agrupación, que ha llamado la atención de los conocedores, cuenta con un repertorio de autores afines además de piezas propias, y se ha presentado con éxito en el Instituto Italiano de Cultura, el Museo Nacional de Antropología y, en dos ocasiones, en la Sala Manuel M. Ponce del Palacio de Bellas Artes de la ciudad de México, así como en escenarios de Culiacán y Mazatlán, de Ensenada y muchos otros.