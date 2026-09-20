Sotavento Escénico encuentra eco en Mazatlán

El arte encontró un punto de encuentro en el Museo de Arte de Mazatlán con la primera edición de Sotavento Escénico, festival que reunió 47 experiencias de teatro, danza, música y artes visuales, además de talleres y actividades dirigidas a distintas edades.

Durante la jornada, artistas, creadores, emprendedores culturales y público compartieron espacios y propuestas, en una respuesta que, de acuerdo con Karimar Romo, coordinadora general del encuentro, confirmó el interés que existe en Mazatlán por este tipo de iniciativas.

“Hubo un buen llamado, un gran llamado, tanto de adultos como de niños”, destacó Romo al hacer un balance de la primera edición.

El festival nació desde la plataforma Puerto Convergente, bajo la idea de “Atando Cabos” y con el propósito de generar comunidad entre quienes participan en las distintas disciplinas artísticas de la ciudad.

Para Romo, uno de los aspectos más importantes de esta primera experiencia fue precisamente reunir a distintas generaciones y expresiones en un mismo espacio.

Entre las actividades destacó Travesías Visuales, exposición colectiva de pequeño formato en la que artistas locales y estudiantes plasmaron distintas miradas sobre Mazatlán, particularmente su relación con el mar y el puerto.

La propuesta también buscó que las artes visuales dialogarán con las escénicas mediante performances y actividades participativas, de manera que el público no solamente observara las obras, sino que pudiera acercarse a otros procesos creativos.

“Todos como artistas somos multidisciplinarios”, señaló Romo.

La programación incluyó propuestas de teatro, danza y música, además de talleres, un bazar y actividades para niñas, niños, jóvenes y adultos.

En total, alrededor de 90 personas participaron en la realización del encuentro entre artistas, colectivos, emprendedores y colaboradores.

Más allá de la jornada en el Museo de Arte, uno de los objetivos de Sotavento Escénico es continuar creciendo y llevar algunas de sus propuestas a otros sectores de Mazatlán.

Romo adelantó que entre los siguientes pasos se contempla desarrollar caravanas culturales para acercar el teatro, la danza y otras manifestaciones artísticas a las periferias y a lugares donde las distancias pueden convertirse en una barrera para acceder a la oferta cultural.

“Lo que se va a tratar es llevar teatro, danza y cultura en esas caravanas para que todos tengan esta posibilidad de vivirla”, explicó.

La coordinadora consideró que la primera edición también permitió identificar áreas por fortalecer y propuestas que pueden mantenerse para futuras ediciones, pues el festival fue concebido como un punto de partida para generar nuevos proyectos y alianzas.

“Si todos vamos haciendo ecos, entre todos nos apoyamos”, expresó.

Para Romo, quien llegó a Mazatlán desde la Ciudad de México en 2023, el puerto también ha representado un espacio para desarrollar su faceta creativa.

Ella es arquitecta de profesión, actualmente trabaja con artes visuales, escultura de papel, cartonería y como maestra de artes visuales.

A partir de esa experiencia, señaló que también le interesa fortalecer la formación artística vinculada con las tradiciones de Mazatlán, como el Carnaval, y generar espacios donde las nuevas generaciones puedan acercarse a procesos creativos relacionados con esta celebración.

Sotavento Escénico celebró así su primera edición con la intención de seguir abriendo puertos para el arte y fortalecer una comunidad cultural en la que artistas, espacios y público puedan encontrarse y generar nuevos proyectos.

La actividad todavía continuará hasta las 19:00 horas, de este domingo 20 de septiembre, en el Museo de Arte de Mazatlán.