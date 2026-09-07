Sotavento Escénico reunirá 47 experiencias culturales en Mazatlán

Con la intención de visibilizar el emprendimiento cultural de Mazatlán y generar un espacio de encuentro entre artistas, creadores y público, el festival Sotavento Escénico reunirá 47 experiencias el domingo 20 de septiembre, en el Museo de Arte de Mazatlán.

La jornada se desarrollará de las 9:00 a las 19:30 horas y contará con propuestas dirigidas a niñas, niños, adolescentes, adultos y familias, en una programación que busca acercar distintas disciplinas artísticas a la comunidad.

Karimar Romo, coordinadora del festival, explicó durante la conferencia de prensa que la iniciativa surgió de la inquietud de fortalecer y dar visibilidad a los proyectos culturales que existen en Mazatlán y que, en ocasiones, no cuentan con espacios suficientes para mostrarse.

En la conferencia estuvieron presentes además de Karimar Romo, Socoyote Lugo, Luis Cruz, Jade Acá y Valeria Humbert, quienes dieron a conocer los pormenores del evento.

El programa contempla 41 experiencias entre talleres y presentaciones, además de un bazar con 20 emprendimientos de productos locales y una exposición colectiva de pequeño formato en la que participarán 32 artistas visuales.

La inauguración se tiene prevista a las 9:00 horas, en el Museo de Arte de Mazatlán.

Entre las propuestas escénicas se encuentra la obra Abrazo de Oso, del colectivo Los Patas Saladas; De cenizas y trenzas, con Valeria Humbert y sus producciones; un monólogo de Dulce, propuestas de teatro independiente y presentaciones de danza contemporánea a cargo de Carbone Danza, con un espectáculo dirigido a las infancias.

También habrá un taller de teatro para niñas y niños de 6 a 10 años, así como talleres de acuarela, cartonería y pintura.

La música tendrá presencia con un concierto de jazz y la participación del Coro Ángela Peralta, además de músicos y compositores locales.

El programa incluye también narraciones de Sopoyote Lugo, quien compartirá dos relatos de Angostura, Sinaloa, El Bule y Tío Chele, además habrá un cuentacuentos, poesía, un show de tarot y una charla sobre patrimonio histórico.

El arquitecto Luis Antonio Cruz, especialista en centros históricos y patrimonio cultural, impartirá recorridos y talleres para niños y adultos con el propósito de que los participantes comprendan el valor de edificios y espacios históricos de Mazatlán y la importancia de conservarlos.

El acceso general al festival será gratuito, aunque habrá 20 experiencias a puerta cerrada con costo, 10 dirigidas a niños y 10 a adultos.

La cooperación para estos eventos a puerta cerrada será de 150 pesos por experiencia, con paquetes que reducirán el precio para quienes participen en varias actividades.Sotavento Escénico también plantea convertirse en un proyecto que pueda replicarse en otros espacios patrimoniales y colonias de Mazatlán.

La intención, señalaron sus organizadores, es evaluar los resultados de esta primera edición para posteriormente llevar algunas de las propuestas mediante caravanas culturales a otros puntos de la ciudad.

“Dar fuerza a esa visibilidad del emprendimiento cultural y apoyarnos” es uno de los principales objetivos del encuentro, explicó Romo, quien destacó que detrás del festival participan 93 colaboradores entre artistas, colectivos, profesionistas y emprendimientos.

La expectativa es que el público conozca la oferta cultural que existe en Mazatlán, encuentre actividades para compartir en familia o con amigos y, al mismo tiempo, se generen nuevas alianzas entre los propios creadores.

La programación puede consultarse en las redes sociales de Puerto Convergente, en Instagram y Facebook, donde se especifican las actividades gratuitas y aquellas que requieren cooperación.