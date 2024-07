El artista mazatleco Ocean Rodríguez Sainz, quien diseñó “La casa de los Famosos México 2024”, que se estrenó este domingo en Televisa, dijo sentirse muy contento de formar parte de este proyecto y anunció una serie de actividades, además explicó sobre su futuro en el puerto.

El haber formado parte de la campaña de la Alcaldesa electa de Mazatlán, Estrella Palacios, en las últimas semanas se han generado muchas especulaciones alrededor de Ocean Rodríguez, entre ellas, el que busque la dirección del Instituto de Cultura, por lo que también explicó su postura.

“Ustedes (los medios de comunicación) saben más de lo que yo sé en verdad, o lo que dicen; no he tenido tiempo de ir a Mazatlán, he ido de entrada por salida, y lo único que te puedo decir es que apoyé la campaña de Estrella, porque es mi amiga, los conozco a ella y a su esposo desde hace mucho tiempo, y no había ninguna otra pretensión, nunca ha sido mi interés ese, digo, si hay otra versión de esto la verdad yo no la conozco”, dijo.

“Me han preguntado mucho sobre el tema, pero yo ya me había negado a regresar al Carnaval, pero digo siempre voy a tener esa presión moral que si yo puedo apoyar o aportar algo a la ciudad y que eso le represente una mejora, pues siempre voy a estar al pie del cañón, en eso y en otro montón de cosas, yo soy de los creyentes de que la ciudad puede modernizarse y volverse mucho más importante a partir de toda la gente que podamos colaborar con la ciudad”, comentó.

Sobre una dirección en alguna administración municipal comentó que en lo personal él es más creativo.

“Saquen sus propias conclusiones, es muy complicado para mí, mi asunto está más en el asunto creativo, no en el administrativo, yo irme a encerrar a una oficina es como meter a un pájaro en una jaula, no es mi ambiente, mi cabeza es muy libre, no podría estar metido en oficina, me honra que lo piensen, o que me tomen en cuenta para algo tan importante, que te sitúen en ese nivel está padre, es halagador, pero de eso a que mis pretensiones personales, o artísticas, o profesionales me lleven a caer en eso, no, mi mente está en otro lado”, dijo.

“No se de donde salió, y si me lo propusieran pues dicen que nunca digas nunca, pero en este momento tengo proyectos muy importantes, tendría que parar mi carrera y dedicarme a eso, y en ese momento no creo que se dé la posibilidad”.

Fundador de Artefacto Sets, una empresa líder en el diseño, construcción y ambientación de sets cinematográficos, además de la Dirección de Arte para comerciales, videoclips, programas de televisión y conciertos, dijo que tendrá por el resto del año mucho trabajo, con gira por varias partes del País.

“De aquí nos vamos a Tijuana a hacer un departamento de un postcard para un portal de apuestas digitales, después trabajaremos con la familia Chespirito, con los dueños de la franquicia, estamos haciendo La Vecindad, para un restaurante en Coyoacán. y estamos haciendo un trabajo para un restaurante ahí en Mazatlán de comida japonesa, seguimos con trabajo y ya después vacaciones”.

Actividades de La casa de los famosos 2024

A partir del 22 de julio en Canal Cinco habrá emisiones de lunes a viernes a las 22:00 horas. Las galas del domingo por la noche son de los eventos más esperados del reality y comenzarán en punto de las 20:30 horas.

Lunes: Prueba del líder.

Martes y jueves: Prueba semanal de presupuesto y cena de nominados.

Miércoles: Nominación.

Viernes: Salvación y fiestas temáticas.

Domingo: Eliminación.

Así quedaron las habitaciones

Tierra

- Gomita

- Ricardo Peralta

- Mariana Echeverría

- Briggitte Bozzo

- Agustín Fernández

- Sabine Moussier

- Adrián Marcelo

Mar

- Karime Pindter

- Gala Montes

- Arath de la Torre

- Shanik Berman

- Mario Bezares

- Luis ‘Potro’ Caballero

- Paola Durante

*Sian no tiene cuarto

Adrián Marcelo sube a la habitación del líder

El influencer regio se ha convertido en el primer habitante en subir a la habitación del líder, y tendrá que convivir con Paola Durante.