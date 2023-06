“El objetivo es que no haya un público definido, en una misma fila haya alguien que viene vestido de traje, corbata y le gusta la música muy clásica, gente joven, toda la mezcla de estilo, para mí conseguir es que toda esa gente salga y haya disfrutado el espectáculo eso me motiva, que no haya un estilo puramente definido sino que haya humor, puesta en escena, energía”.

“Es música clásica y acerca al público a divertirse a eventos que son de música popular, como los conciertos que hemos hecho, Strad representa esto que nosotros buscamos”.

Strad dijo que para él es un gusto estar en Culiacán y poder mostrar ese proyecto que han trabajado durante muchos años.

“En verdad vengo de una familia de músicos, mi abuelo era músico, mi padre, mis tíos, a mí me enseñaron a ser músico clásico y en el camino me encontré artistas con diferentes estilos, que me mostraron una vida un poco diferente y con Tania, que aparte es mi mujer, teníamos trabajos estables, salario fijo todos los meses y dijimos ‘no queremos eso, queremos apostar por nuestro proyecto’, pasaron algunos años y es hoy esto es resultado de todos esos años”.

Strad, añadió, es un proyecto que mezcla toda esa experiencia, los estilos y la rebeldía.

“A mí me enseñaron que el violín se toca con la espalda recta, la mandíbula para adelante, a mí me gusta saltar, correr, si quiero emocionarme y vibrar por qué no, la música es eso y es lo que intento hacer en el espectáculo y que cada quien lo disfrute como le apetece”.

Compartió que al primer integrante de su familia con quien habló de su interés por hacer la música de manera diferente, fue con su abuelo, que ha sido su gran apoyo.

“Mi gran maestro es mi abuelo, todos los días me enseñaba y la primera persona que le dije de este proyecto fue a mi abuelo, ‘déjate eso’ me dijo, que pusieron todo su esfuerzo en que yo fuera un músico clásico y de repente yo tirarlo a la basura... y al final acabó siendo mi máximo fan”.

A México es la primera vez que viene con este proyecto, pero he tenido la oportunidad de venir con otros artistas, como a Guadalajara, hace cinco o seis años, recordó.

Tania Bernaez aseguró que en el escenario ellos como músicos disfrutan muchísimo, porque transmiten lo que les gusta.

Detalló que tocan cosas muy clásicas, algunas muy rockeras, temas propios, una fusión de todo.

“Ya lo verán, pero para nosotros es un gusto estar aquí, con ustedes, somos varios artistas en el escenario, hay una conexión entre nosotros, lo que pasa en el escenario es un encanto y esperamos que lo disfruten como nosotros”.

Rodolfo Díaz Fonseca, director de Difusión, destacó este tipo de espectáculos, por la fuerza y la importancia del violín, como instrumento musical.

El violinista Jorge Guillén es famoso por tocar su violín de una forma muy virtuosa, muy veloz, con shows llenos de energía, acompañado por cuatro músicos más, con un repertorio de música clásica y contemporánea.

Con más de un centenar de conciertos en su primera gira, Jorge Guillén, acompañado por su propia banda, ha llenado una y otra vez sus presentaciones, ganándose a la crítica y al público.

“Mundos opuestos” es un innovador espectáculo para todos los públicos en el que lo inimaginable se hace realidad y la arrolladora energía de Strad (de Stradivarius) y su banda sacan chispas a las emociones y sentimientos del público.

Boletos

Los boletos tienen un costo que va de 400 a 900 pesos, y para adquirirlos boletos o pedir más información, puede comunicarse al teléfono 6671015760, o en sas.org.mx.