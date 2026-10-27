Subasta en la Casa del Maquío reunirá obras de Tamayo, Carrington y Siqueiros

Con un catálogo que abarca desde los grandes maestros del arte mexicano del Siglo 20 hasta creadores contemporáneos, La Casa del Maquío realizará este miércoles 28 de octubre la sexta edición de “La Casa Subasta: arte moderno y contemporáneo”.

El encuentro cultural reunirá 40 piezas artísticas y tres experiencias de autor, con el objetivo directo de recaudar fondos para sostener e impulsar los programas de formación de líderes y participación ciudadana que desarrolla la institución.

La cita está programada a las 17:30 horas en las instalaciones del recinto cultural, ubicado en la calle Doctor Luis G. de la Torre 109 Oriente, en la colonia Chapultepec.

La selección artística de esta edición destaca por convocar distintas generaciones y lenguajes estéticos. Entre los nombres de mayor trayectoria en el catálogo figuran referentes del patrimonio plástico nacional como Rufino Tamayo, Leonora Carrington y David Alfaro Siqueiros, a los que se suman propuestas de artistas como Francisco Toledo, Pedro Friedeberg, Joy Laville y Taquero.

La muestra integra también la labor de creadores con amplia proyección local e internacional, entre ellos Elina Chauvet, Fritzia Irízar, Hugo Lugo, Irene Clouthier Carrillo, Aldo Chaparro, Demián Flores, Karian Amaya, Fernando Brito, Luis Brito, Brenda Castro y Cisco Jiménez, entre otros.

La conducción de la puja estará a cargo del subastador Memo Martínez, quien guiará la asignación de las 40 piezas y las tres experiencias artísticas contempladas en el programa de la noche.