Esa tarde, los presentes disfrutaron de la voz de la soprano sonorense Elena Rivera, quien interpretó magistralmente las composiciones para piano de la compositora española.

“Este repertorio que presentaremos es de una compositora española que se llama Emiliana de Zubeldía, y ella llegó a Hermosillo en 1947 y se quedó ahí hasta que falleció en 1987, con 99 años; es una mujer que llegó de España a crear una academia de música; el teatro de Hermosillo lleva su nombre, y cuando Jorge Robaina, pianista que me acompaña esta tarde y que llegó a Hermosillo por primera vez, luego de que yo estudié en Madrid y de conocernos allá; lo invité al teatro y preguntó quién era Emiliana de Zubeldía, y yo le dije que cómo no la conocía si era española, y en ese momento yo me di cuenta que no la conocía nadie, más que en Hermosillo”, explicó al público Rivera.

“Me preguntó por su música, y le dije que tampoco sabía de su música, la encontramos en el Archivo Histórico de la universidad, y a partir de ahí empezamos hacer un trabajo de investigación, e hicimos dos discos y un libro, que es parte del repertorio que les presentamos hoy, y estamos muy contentos de poder darla a conocer en otros lugares que no sea Sonora”, dijo.

Así, ambos artistas iniciaron la tarde-noche musical de la mano de las melodías de la española entre ellas, La manca, La roca, Padre Nuestro, Viaje eterno, Fuente de la arrandará, Amor mi niño, El Clavel, entre otras.