Subraya Élmer Mendoza, la importancia de la lectura en la UAS

La disertación de Mendoza se enmarcó en el 39 aniversario del actual edificio de la Biblioteca Central. Previamente, Joel Cuadras Urías, director del Sistema Bibliotecario de la UAS, destacó la importancia de las bibliotecas como base del conocimiento y para el fomento de los aprendizajes.

El escritor destacó que la lectura fortalece y amplía conocimientos, forjando personalidades, lo que considera una “misión social” esencial. Su participación se dio en la sede de la biblioteca “Eustaquio Buelna Pérez” de la UAS, ante estudiantes y docentes.

Élmer Mendoza, miembro de El Colegio de Sinaloa, afirmó que leer literatura es una prioridad para la sociedad, especialmente para los jóvenes, al impartir una conferencia en Culiacán por el 39 aniversario de la Biblioteca Central de la Universidad Autónoma de Sinaloa.

Mendoza relató a los asistentes que en años pasados el acercamiento a la lectura en Culiacán era prácticamente nulo, con pocas bibliotecas y poca práctica por gusto. Sin embargo, con el tiempo esta situación ha cambiado.

Aun así, señaló que todavía hacen falta acciones para que los jóvenes se acerquen a la lectura por voluntad propia. Por ello, promover este hábito es para él una “misión social” que busca sembrar curiosidad.

El escritor subrayó que la lectura desarrolla conocimientos y habilidades, además de forjar personalidades. “Yo pertenezco a un pueblo que se llama Sinaloa, a una ciudad que es Culiacán, en donde yo soy uno más, pero yo sé un poco de lectura y los estoy orientando a ustedes, y ustedes decidirán si lo leen o no”, expresó Élmer Mendoza.

Durante una ronda de preguntas, una alumna cuestionó su opinión sobre el impacto de la inteligencia artificial en la lectura y el planeta. Mendoza respondió que las principales víctimas de la inteligencia artificial serán quienes no lean ni se preparen.

Una persona preparada, indicó, no podrá ser sustituida por una máquina. “Si ustedes estudian y se preparan, no tengan temor a la IA, será un instrumento que ustedes podrán utilizar a su favor”, afirmó el escritor.

Finalmente, Élmer Mendoza invitó a los presentes a no dejar que desaparezcan las librerías de Culiacán y recomendó una serie de libros para ampliar el horizonte literario.

Entre ellos mencionó Una historia interminable de Michael Ende, La más faulera de Mónica Lavín, Misión en París de Arturo Pérez-Reverte, El jardín de las obedientes de Mónica Castellanos y La cuarta pregunta, de su autoría.