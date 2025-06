Suenan la marimba y las percusiones en la velada ‘¡Cámara, luces y percusión!’

Los sentidos al ritmo de las baquetas se encendieron con el concierto “¡Cámara, luces, percusión!”, una velada musical dedicada a las marimbas y percusiones que reunió a estudiantes del Centro Municipal de las Artes de Mazatlán.

Con un enfoque que combina técnica, musicalidad y precisión escénica, el concierto se inauguró con el tercer movimiento de Las Leyes de la Naturaleza del compositor contemporáneo David Lang, una obra exigente en matices y silencios que fue interpretada por los estudiantes Karla Veytia y Francisco López.

Desde los primeros compases, quedó clara la capacidad de concentración, memoria musical y control del ritmo que implica ejecutar una obra de este calibre.

Con un set minimalista dispuesto frente a un atril, los jóvenes músicos demostraron que el mundo de la percusión va mucho más allá de los golpes: es una conversación precisa entre sonido, pausa y textura.

El repertorio exploró géneros y diversidad de composiciones: The so called laws of nature, I ching, Temazcal, Himno a la alegría, Xilofonia, The bannered mared, Cielito lindo, Fred no frevo, ZeldaFred no frev, Yung kai blue, My way, Die with smile, Cucaracha, Comediantes, Chiapanecas, Danzón a la turca, Yaquecita, Danza del sable, Cachita, Interestelar, entre otras.

Uno de los momentos más conmovedores de la velada fue protagonizado por los más pequeños del grupo. Vestidos de negro, con el rostro serio y los ojos atentos a cada compás, los niños tomaron sus baquetas y ofrecieron interpretaciones que no solo sorprendieron por su precisión, sino por la madurez emocional que transmitieron a través del sonido.

Detrás de ellos, discretamente, estaban sus familias. Algunas madres y abuelas se pusieron de pie, celulares en mano, intentando congelar en una imagen un momento que difícilmente podrán olvidar. La emoción era evidente: lágrimas contenidas, miradas de orgullo, sonrisas amplias que acompañaban cada nota que sus hijos o nietos arrancaban de la marimba o el xilófono.

Explosión sensorial y ancestral: Temazcal de Javier Álvarez en Casa Haas

En el marco del concierto “¡Cámara, Luces, Percusión!”, el público vivió un momento de profunda intensidad con la interpretación de Temazcal, obra emblemática del compositor mexicano Javier Álvarez, a cargo de la joven y talentosa percusionista Karla Veytia.

Temazcal es una pieza para maracas amplificadas y cinta electroacústica que rompe con los límites tradicionales de la percusión académica. Compuesta en 1984, esta obra invita a la introspección y al trance sonoro a partir de la combinación entre un instrumento ancestral (las maracas) y un paisaje electrónico denso y envolvente.

Karla Veytia logró con gran dominio técnico y expresividad convertir esta experiencia en una especie de ritual escénico. Con movimientos precisos y una lectura corporal intuitiva de los sonidos pregrabados, la intérprete mantuvo un diálogo constante entre el gesto físico y el mundo sonoro creado por Álvarez, en el que se escuchan ecos prehispánicos, pulsaciones sintéticas y atmósferas cambiantes.

Su interpretación fue un acto de resistencia rítmica, exigiendo un control milimétrico del tempo, la fuerza y el espacio. La pieza, en esencia, no solo se escucha: se habita. Y Veytia habitó el Temazcal con una energía hipnótica que capturó por completo al público.

La presentación dejó claro que la nueva generación de percusionistas mazatlecos no solo domina la técnica, sino que se atreve a explorar el lenguaje contemporáneo y experimental, situando a Mazatlán en la vanguardia musical del país.

Temazcal no es solo una obra: es un viaje de cuerpo entero, y Karla Veytia lo condujo con maestría.

Las percusiones y su luz en la música

Esta presentación formó parte de la Temporada Primavera 2025 y dejó en evidencia el nivel formativo del programa de percusiones del CMA, en donde cada intérprete, incluso desde el ensayo previo, asume su rol con un nivel de profesionalismo digno del escenario.

Karla Veytia, Francisco López, Javier Brito, Daniel Audelo, Christopher Horrante ,Nahuiollin Ávila, Rubén Rodríguez, Alex Quezada, Omar Osuna, Emiliano Lizárraga, Gisela Zamora, Isaac Gallardo, Paul Arámburo, Alan Osuna, Emmanuel Guerrero, Kalep Itai Carranza, Emiliano Lizárraga Zamudio y Omar Alonso Osuna dieron muestra contundente del aprendizaje de sus maestros Max Carreón, Omar Ríos y Miguel Moreno.