“Yo decidí audicionar porque que disfruto mucho la experiencia de ser parte de una agrupación, de los conciertos, actualmente soy miembro de la banda sinfónica del Estado así como miembro de la Orquesta Sinfónica Juvenil del Instituto y es una experiencia que disfruto y eso fue lo que me animó a audicionar”, compartió la joven de 20 años.

Valeria Higuera Manjarrez, quien está por terminar su tercer grado de Técnico ejecutante de violonchelo con el maestro Octavio Hidalgo y pertenece a la Orquesta Sinfónica Juvenil de la ESUM, dijo que “cuando estaba chica fuimos a ver a la OSIM y recuerdo mucho la expresión de mi papá ante aquel espectáculo tan grande y yo soñé con estar un día allí, y ahora que fui seleccionada no lo podía creer, pero sí fue mucho trabajo y muchas horas de estudios”.

Ángela Ximena Torres, quien ha cursado Iniciación Musical y actualmente está cursando el nivel Técnico ejecutante de violín con la maestra Olena Bogaychuk, y pertenece a la Orquesta Sinfónica Juvenil de la ESUM.

“Estoy muy emocionada, muy feliz porque no es algo que se me haya facilitado mucho al llevar la audición, estoy muy agradecida con todos, con mi maestra porque ella fue quien me estuvo ayudando y apoyando para hacerlo mejor, con más disciplina la audición, porque es cuestión de práctica, de disciplina y de frecuencia, necesitas mucho estudio si llegas un día o dos sin estudiar por ejemplo ya puedes perder la memoria de todo lo trabajado”.