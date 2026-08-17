Talento sinaloense conquista la escena operística nacional con La flauta mágica

El talento lírico sinaloense vuelve a posicionarse en lo más alto de la escena operística nacional. La soprano Vanessa Gama, la mezzosoprano Rose Ferreiro y el bajo José Miguel Valenzuela forman parte del elenco principal de La flauta mágica, una de las obras más fascinantes de Wolfgang Amadeus Mozart montada por la Filarmónica de las Artes.

La producción, acompañada con música en vivo, coros, teatro, danza y grandes voces, se presenta en el Auditorio Fra Angélico del Centro Universitario Cultural de la Ciudad de México, con seis funciones desde el viernes 14, 15, 21, 22, 28 y 29 de agosto.

Los tres intérpretes forman parte de la reconocida cátedra y Taller de Ópera del CMA que dirige el director de Orquesta Enrique Patrón De Rueda, experto en canto lírico y ópera, cuya labor pedagógica y acompañamiento artístico han sido piezas clave en la formación de nuevas generaciones de intérpretes del canto lírico.

Sólida representación en el escenario

Vanessa Gama (Soprano): Soprano graduada de la Licenciatura en Canto en el Centro Municipal de las Artes (CMA) de Mazatlán, donde se integró al Taller de Ópera que dirige el maestro Enrique Patrón De Rueda. En el montaje encarna el rol de Pamina. En 2025 debutó como Adela en El murciélago, cantó junto a Javier Camarena, fue beneficiaria del SACPC y obtuvo el Premio Mozart en Bellas Artes. Asimismo, tras presentarse junto a Otto Sauter en el Festival de Metales del Pacífico, en octubre de 2026 representará a México en las finales del prestigioso concurso Neue Stimmen en Alemania.