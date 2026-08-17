Talento sinaloense conquista la escena operística nacional con La flauta mágica

El talento lírico sinaloense vuelve a posicionarse en lo más alto de la escena operística nacional. La soprano Vanessa Gama, la mezzosoprano Rose Ferreiro y el bajo José Miguel Valenzuela forman parte del elenco principal de La flauta mágica, una de las obras más fascinantes de Wolfgang Amadeus Mozart montada por la Filarmónica de las Artes.
La producción, acompañada con música en vivo, coros, teatro, danza y grandes voces, se presenta en el Auditorio Fra Angélico del Centro Universitario Cultural de la Ciudad de México, con seis funciones desde el viernes 14, 15, 21, 22, 28 y 29 de agosto.
Los tres intérpretes forman parte de la reconocida cátedra y Taller de Ópera del CMA que dirige el director de Orquesta Enrique Patrón De Rueda, experto en canto lírico y ópera, cuya labor pedagógica y acompañamiento artístico han sido piezas clave en la formación de nuevas generaciones de intérpretes del canto lírico.
Sólida representación en el escenario
Vanessa Gama (Soprano): Soprano graduada de la Licenciatura en Canto en el Centro Municipal de las Artes (CMA) de Mazatlán, donde se integró al Taller de Ópera que dirige el maestro Enrique Patrón De Rueda. En el montaje encarna el rol de Pamina. En 2025 debutó como Adela en El murciélago, cantó junto a Javier Camarena, fue beneficiaria del SACPC y obtuvo el Premio Mozart en Bellas Artes. Asimismo, tras presentarse junto a Otto Sauter en el Festival de Metales del Pacífico, en octubre de 2026 representará a México en las finales del prestigioso concurso Neue Stimmen en Alemania.
José Miguel Valenzuela (Bajo)
Nacido en Torreón, inició sus estudios musicales de violín en Aguascalientes, donde también comenzó su formación vocal. Posteriormente se trasladó a Mazatlán para integrarse al grupo de alumnos del maestro Enrique Patrón De Rueda y la maestra Martha Félix. En La flauta mágica da vida al personaje de Sarastro. Se ha presentado en diversos foros del país y actualmente labora como docente de canto en el CMA, donde imparte clases y colabora activamente en la difusión del canto lírico.
Rose Ferreiro (Mezzosoprano)
Egresada de la Licenciatura en Canto del CMA y alumna del maestro Enrique Patrón De Rueda. Da vida al papel de la Tercera Dama. Ha sido finalista en certámenes como el Linus Lerner y el Radio Filarmonía en Perú, mientras que en México ganó el Premio “Brenda Iglesias” en el Carlo Morelli, el primer lugar en el Concurso San Miguel y el “Encouragement Award” en el México Laffont 2026. Ha cantado en recintos de Irlanda e Italia —junto a Daniela Barcellona— e interpretado roles como Cherubino, Flora y Angelina. Para la presente temporada ingresa al San Miguel Bel Canto Institute.
Fruto del rigor y la formación artística
La coincidencia de estos tres talentos en una producción de escala nacional refleja la efectividad del modelo formativo impulsado desde el Centro Municipal de las Artes, el cual acompaña a los artistas desde sus primeras etapas hasta su consolidación en los grandes foros.
Con la participación de estos sinaloenses se reconoce el liderazgo del maestro Enrique Patrón De Rueda, cuya cátedra de alta exigencia continúa tendiendo puentes entre la enseñanza local y los escenarios más importantes de México y el extranjero.
Y ahora, al integrarse a La flauta mágica, Vanessa Gama, Rose Ferreiro y José Miguel Valenzuela representan con orgullo a Sinaloa y reafirman que el trabajo constante, la vocación y la disciplina rinden frutos.