Talentos mazatlecos comparten esperanza en Concierto Navideño

El Museo de Arte de Mazatlán se convirtió en escenario de un emotivo Concierto Navideño protagonizado por la Orquesta Sinfónica Infantil Paseo del Centenario y el Coro Infantil Voces del Mar.

Las agrupaciones reunieron a jóvenes talentos locales en una presentación preparada especialmente para celebrar la temporada decembrina.

Bajo la batuta del maestro Diethers Roberto Torres Cartagena, los pequeños músicos interpretaron un programa que integró obras clásicas, villancicos tradicionales y arreglos contemporáneos que, en conjunto, evocaron la calidez y alegría propias de la Navidad.

Las familias asistentes disfrutaron de un ambiente festivo, donde la música se convirtió en el puente perfecto entre tradición y creatividad infantil.

La presentación forma parte de las actividades de fin de año del Sistema Estatal de Fomento Musical, cuyo objetivo es ofrecer propuestas culturales accesibles y de calidad, al mismo tiempo que impulsa el desarrollo artístico y musical de las nuevas generaciones.

Padres, familiares y visitantes del recinto, ubicado en la Venustiano Carranza, celebraron con aplausos el talento y dedicación de los niños, quienes demostraron su crecimiento musical y llenaron el museo de espíritu navideño.

Además de enmarcarse en las celebraciones decembrinas, el concierto destacó por la coordinación y disciplina mostrada por los jóvenes intérpretes, quienes trabajaron durante semanas para perfeccionar cada pieza.

El Museo de Arte de Mazatlán así reafirma su compromiso de abrir sus espacios a proyectos formativos y actividades que fortalezcan la relación entre la comunidad y las artes.

Además de que se ha convertido en un punto de encuentro donde las nuevas generaciones pueden expresar su talento y seguir construyendo su camino dentro de la música.