Talleres de creación literaria, bordado y lectura conforman la oferta que iniciará en septiembre

El Museo de Arte de Mazatlán anuncia el inicio de un nuevo ciclo de actividades coordinadas por María Muñiz, quien durante septiembre ofrecerá una propuesta que integra literatura, lectura y bordado como espacios para la creación, la reflexión y el encuentro.

La programación contempla tres actividades semanales: el Taller de Creación Literaria, que se llevará a cabo los martes de 16:00 a 18:00 horas; el Taller Bordando Fantasías, los miércoles de 16:00 a 18:00 horas; y el Círculo de Lectura Charlas de Biblioteca, los viernes, de 17:00 a 19:00 horas.

El Taller de Creación Literaria iniciará el martes 1 de septiembre y está planteado como un espacio de experimentación con diferentes herramientas y recursos de la escritura.

A lo largo de las sesiones, las y los participantes podrán trabajar con géneros, estilos, personajes, situaciones, recuerdos e historias, transformando experiencias e inquietudes en propuestas literarias y explorando distintas formas de abordar el proceso creativo.

Por su parte, Bordando Fantasías comenzará el miércoles 2 de septiembre. El taller propone aprender transferencias de papel a tela de diseños para bordar y acercarse a distintas técnicas del bordado clásico mexicano, entre ellas el bordado tenango, el punto de cruz y el bordado fantasía. Los materiales serán por cuenta de las personas participantes.

El programa se complementa con Charlas de Biblioteca, círculo de lectura que iniciará el viernes 4 de septiembre. Este espacio busca acercar a las y los participantes al universo literario a través de la obra de distintas escritoras y escritores, propiciando la exploración de sus historias, ideas, estilos y diversas maneras de interpretar el mundo desde la literatura.

Con esta programación, el Museo de Arte de Mazatlán fortalece su oferta de formación artística y cultural, generando espacios permanentes donde la comunidad pueda desarrollar sus capacidades creativas y, al mismo tiempo, establecer un diálogo con otras personas a partir de la literatura y las expresiones artísticas.

Sobre la titular del taller

María Muñiz cuenta con una amplia trayectoria como promotora cultural, tallerista y coordinadora de actividades vinculadas con la literatura y las expresiones artísticas en Mazatlán. Desde hace varios años ha participado activamente en la programación del Museo de Arte de Mazatlán, donde ha impartido talleres de creación literaria, literatura y redacción, así como propuestas que vinculan la escritura con otras manifestaciones artísticas.

De esta manera, María Muñiz ha construido una propuesta de trabajo caracterizada por el encuentro entre literatura, creatividad, tradición y expresión artística, convirtiendo los talleres en espacios de participación y aprendizaje para la comunidad mazatleca.

Las inscripciones para este nuevo ciclo ya se encuentran abiertas. Las personas interesadas pueden solicitar informes al WhatsApp 669 566 1202 o acudir al Museo de Arte de Mazatlán de lunes a viernes en un horario de 10:00 a 14:00 horas.