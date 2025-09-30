‘¿Te hace sentido?’, un libro que invita a detenerse, sentir y reconectar: Óscar García

Con una invitación clara a mirar hacia adentro y reconectar con lo esencial, el escritor y conferencista Óscar García Osuna presentó su primer libro “¿Te hace sentido?”, una recopilación de 90 columnas que reflexionan sobre la vida, las emociones, el liderazgo humano y la pausa necesaria en tiempos de prisa.

La presentación, que tuvo lugar en el Teatro El Cid, contó con la participación especial del español Miguel Ángel Díaz Escoto, presidente de la Asociación Nacional de Inteligencia Emocional, quien destacó el valor del libro como una obra tejida desde la experiencia y la sensibilidad genuina.

“Cada texto nace de la escucha atenta, del contacto con la realidad, del deseo de habitar la vida con más conciencia”, expresó el experto.

Durante su intervención, Óscar García Osuna describió su obra como una invitación profunda y honesta a dejar de correr, a respirar hondo y a preguntarnos aquello que solemos postergar: ¿cómo estoy?, ¿qué necesito?, ¿de qué me estoy alejando?, ¿qué emociones me estoy negando?, ¿qué puedo construir desde lo que soy?

El autor también reconoció la colaboración de seis especialistas que curaron los capítulos del libro: Paloma Fuentes, Carmen Soler, Mercedes Castellote, Iolanda Torro, Rosalinda Ballesteros y Luis Gutiérrez, expertos en inteligencia emocional, liderazgo y destacó tanto su profesionalismo como su calidad humana.

Así como de los talentosos mazatlecos, Aramis Franco y Leda Garrido, quienes le ayudaron en la edición, sobre todo la cuestión de la ortografía.

Por su parte, Díaz Escoto describió el libro como “una colección de reflexiones que nacen de la experiencia, pero sobre todo de la observación atenta y la escucha genuina”.

En sus palabras, resaltó que cada texto está atravesado por la sensibilidad de alguien que ha vivido, acompañado, liderado y enseñado desde la cercanía y no desde un pedestal académico.

“Óscar escribe desde un lugar profundamente humano. Se nota que cada palabra ha sido vivida antes de ser escrita. Por eso también tiene tanto que decirle a quienes lideran personas: porque el liderazgo más auténtico no se trata de dirigir, sino de acompañar”, señaló.

La obra está conformada por 90 columnas escritas a lo largo de los años por Óscar García Osuna, muchas de ellas publicadas originalmente en Noroeste Mazatlán, donde fue colaborador habitual.

Las ideas y experiencias que ahí plasmó han sido recopiladas y reestructuradas para dar forma a un libro coherente, íntimo y profundamente útil.

Además el libro cuenta con un QR, en donde el lector podrá utilizar y adentrarse más a cada uno de los temas.

En palabras de su presentador, “Óscar muestra la profundidad de la obra, reflexiones e ideas que al final están todas condensadas en ese libro”, dijo.

La obra dice resuena tanto en educadores, líderes y profesionales, como en cualquier persona dispuesta a emprender un viaje de introspección.

El evento culminó con la presentación del barítono mazatleco e invitado especial a la velada, Adán Pérez, quien interpretó “La Canción del Pueblo”, del musical Los Miserables, obra con la que se identifica Óscar García Osuna.

“Canta el pueblo su canción, nada la puede detener. Esta es la música del pueblo y no se deja someter. Si al latir tu corazón oyes el eco del tambor es que el futuro nacerá cuando salga el sol”, se dejó escuchar la estrofa de la canción en el recinto.

Reflexiones previas

Previo a la presentación del libro, varios amigos y colegas de Óscar García expresaron anécdotas, vivencias y reflexionaron sobre algunas columnas que conforman el libro, además de expresar su cariño por el autor.

También hubo algunas participaciones de intérpretes, además de que se proyectaron imágenes en la pantalla gigante sobre su trayectoria de 32 años en Tecmilenio Mazatlán.