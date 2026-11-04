Teatristas de Mazatlán invitan a funciones por Dulce Guzmán

Teatristas de Mazatlán organizaron tres funciones solidarias para apoyar a Dulce Guzmán, nominada a Mejor Actriz en festival de Londres. La actriz busca fondos para viajar al Women of The Lens Film Festival. Las obras se presentarán en noviembre.

La comunidad artística de Mazatlán se unió para respaldar a la maestra del Centro Municipal de las Artes, Dulce Guzmán, quien fue nominada a Mejor Actriz en el Women of The Lens Film Festival, que se celebrará en Londres, Inglaterra. La intérprete viajará el 27 de noviembre para asistir a la ceremonia de premiación del certamen, una oportunidad significativa para el talento local.

La iniciativa de los compañeros y creadores escénicos busca recaudar fondos que contribuyan a cubrir los gastos de traslado de la actriz. Este tipo de apoyo demuestra el compromiso de la comunidad local con el reconocimiento y la proyección internacional del talento artístico de Mazatlán, destacando la importancia de la solidaridad en el ámbito cultural.

La primera puesta en escena será Un lugar para los momentos tristes, con dos funciones. La primera el domingo 8 de noviembre, a las 18:00 horas, y la segunda el martes 10 de noviembre, a las 19:30 horas. Ambas se realizarán en el Foro Negro Mostaza, ubicado en Niños Héroes número 7, en la colonia Centro.