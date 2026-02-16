Teatro lleno, risas compartidas y un colibrí que conmovió a Culiacán

En el Teatro Pablo de Villavicencio, desde los primeros minutos, el público respondió con carcajadas constantes a las ocurrencias del humorista cubano, quien desplegó su característico ingenio para hablar de la creatividad —a veces desbordada— del marketing mexicano.

La risa, la complicidad y la emoción convivieron sin conflicto... como suele pasar en las mejores reuniones, en el espectáculo Marketing mexicano, de Alejandro García “Virulo”.

La función avanzó entre risas bien sincronizadas, miradas cómplices y ese ambiente relajado que solo se logra cuando el humor conecta de verdad con la audiencia.

Uno de los momentos más emotivos de la noche llegó con la interpretación de Colibrí. El teatro guardó un silencio atento y, al finalizar, los aplausos prolongados y algunas miradas humedecidas confirmaron que la emoción también tuvo su lugar en el escenario.

Otro instante especialmente celebrado fue la participación del percusionista culichi Dani Borrego, quien apareció acompañado por la familia Robles, generando un intercambio espontáneo y divertido que incluyó a Virulo cantando y animándose a bailar un poco, para disfrute del público y reforzando el ambiente cercano y festivo de la velada.

En un gesto que fue recibido con respeto y aplausos, Virulo aprovechó el encuentro para agradecer al pueblo de México por el envío de petróleo al pueblo de Cuba, subrayando el valor de la solidaridad entre ambas naciones y sumando un momento de reflexión dentro de una noche marcada por el humor.

La función confirmó que Marketing mexicano es mucho más que un espectáculo de comedia: es una experiencia compartida donde la risa, la emoción y el reconocimiento de lo cotidiano se encuentran. Una noche redonda, con teatro lleno y un público que salió comentando, sonriendo... y tarareando.