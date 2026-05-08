‘Tenábaris’, de Efraín Meléndrez se expondrá como ‘Pieza del Mes’ en la UAdeO

El Museo de Arte de Sinaloa y la Universidad Autónoma de Occidente invitan a la próxima edición de su programa “Pieza del Mes”, que se llevará a cabo el próximo 13 de mayo en la Sala de Arte de la institución educativa.

En esta ocasión, la obra protagonista será “Tenábaris”, una pieza sin fecha (s/f) del reconocido artista sinaloense Efraín Meléndrez, un óleo sobre tela de 101 x 80 cm, perteneciente a la prestigiosa Colección Isic-Masin, la cual representa un testimonio visual de la riqueza cultural de nuestra entidad.

Los tenábaris son cascabeles hechos de capullos de mariposa rellenos de piedritas, esenciales en la Danza del Venado, ritual sagrado de los pueblos yaquis y mayos de Sonora y Sinaloa.

Originario de San Miguel Zapotitlán, Ahome, Efraín Meléndrez consolidó su formación en Arquitectura y posteriormente en Artes en el Centro de Arte Moderno de Guadalajara. Su trayectoria incluye exposiciones de alto nivel en recintos como el Museo de Arte de Sinaloa (MASIN) y el Centro Cultural Genaro Estrada.

La obra de Meléndrez se distingue por ser una profunda reflexión filosófica sobre las tradiciones indígenas del norte de Sinaloa. A través de su pincel, el artista explora los lugares sagrados y la exuberancia de la selva tropical, logrando que el mundo del monte (Juya Ania) y las raíces de las tierras Yoremes florezcan ante la mirada del espectador.