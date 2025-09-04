Tendrá presencia Alas de Papel en encuentro internacional en Morelos

La creación del Módulo Expositivo corre a cargo de Jael Álvarez Otáñez, Coordinadora Operativa del Programa Alas y Raíces Sinaloa, y Georgina Martínez Montaño, Editora de Alas de Papel, el único proyecto editorial, de su tipo, en todo México, hecho por niñas, niños y adolescentes y que cuenta con una historia de 21 años de grandes vuelos.

Con el Módulo Expositivo Volar con Alas de Papel, el Programa Alas y Raíces Sinaloa, del Instituto Sinaloense de Cultura y la Secretaría de Cultura del Gobierno Federal, participa en el quinto Encuentro Internacional de Oralidad, Lectura y Escritura Del Amate y el Cenzontle, del 4 al 7 de septiembre en Zacualpan de Amilpas, en el Estado de Morelos.

El periódico Alas de Papel es editado por el Instituto Sinaloense de Cultura y el Programa Alas y Raíces de Sinaloa.

Organizado por la Coordinación Nacional de Desarrollo Cultural Infantil y el Gobierno del Estado de Morelos, la quinta edición de este Encuentro tiene como país invitado a Perú, además de narradores orales, escritores, mediadores de lectura, artistas de la música, artesanos y más.

Contarán además con la participación de los responsables del Proyecto Puntos de Lectura, quienes ofrecerán talleres donde la temática de esta edición son los hilos, el barro y la madera. De Sinaloa participan Ángela Camacho y María Félix Raygoza, del Punto de Lectura Mar de Palabras, de Mazatlán, y Beatriz Camacho Gaxiola, del Punto de Lectura El Corochi Lector, que opera en el campo pesquero El Huitussi, Guasave.

“Este encuentro propone generar espacios de diálogo e intercambio de experiencias y metodologías entre quienes, de manera profesional, trabajan con y para las infancias y juventudes en torno a la escritura, la lectura y la oralidad en cualquiera de sus manifestaciones”, manifiesta la Coordinadora Nacional de Cultura Infantil, Guillermina Pérez Suárez, en documento invitación al Encuentro.