Tendrán sábado del recuerdo en el Cinematógrafo ‘Marco Lugo’ con ‘Before Sunset’

“Before Sunset” (Antes del atardecer), dirigida por Richard Linklater, una joya del cine romántico contemporáneo, se convirtió en un éxito en taquilla en el año del 2004, fue nominada al Premio Oscar a Mejor Guion Adaptado y este sábado 9 de mayo a las 18:00 horas, se proyectará en el Cinematógrafo “Marco Lugo” del Centro Municipal de las Artes.

La obra inició su rodaje con un presupuesto menor a los tres millones de dólares, recaudó en taquilla más de 21 millones de la misma moneda, fue bien aceptada por la crítica donde gozó de nominaciones en festivales como Berlín, San Francisco, Argentina, entre otros.

Este largometraje es una de las obras más representativas romanticismo a principios de este milenio, esta segunda parte de la trilogía iniciada con “Before Sunrise” destaca por su naturalidad, su estructura en tiempo casi real y la profundidad de sus diálogos.

La historia reúne a Jesse y Céline nueve años después de su encuentro en Viena, él presenta un libro en París; ella aparece, durante un breve lapso, recorren la ciudad mientras reconstruyen su historia, confrontando lo que fue, lo que pudo haber sido y lo que aún permanece. El tiempo es limitado: un vuelo está por partir.Linklater apuesta por una narrativa basada en la palabra y el desplazamiento, donde la cámara acompaña sin intervenir. La película convierte la conversación en acción dramática y captura la intimidad con una precisión poco común. Aquí el obstáculo no es externo ni interno: es el tiempo. La vida siguió su curso, y ese simple hecho ha modificado todo.

La entrada será libre, con cupo limitado, la película se proyecta en su idioma original inglés con subtítulos en español, el acceso se dará en la entrada principal del CMA frente a Plazuela Machado 20 minutos previos al inicio de la función.