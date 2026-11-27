El testimonio público de la escritora mexicana Ximena Santaolallaen el que relata los abusos sexuales que vivió entre los cinco y los catorce años a manos de su padrastro, el empresario Francisco Aguirre Gómez, está trascendiendo su historia personal para convertirse en un punto de inflexión.

La revelación de Santaolalla al diario El País, tras un silencio que se prolongó 38 años, nombrando a su perpetrador por primera vez, así como detalles de lo que sufrió a lo largo de toda su infancia, ha detonado una amplia ola de respaldo.

Las reacciones, tanto de su entorno familiar, como del ámbito institucional, periodístico y ciudadano, se siguen sumando; y también los testimonio de vivencias similares a la suya, lo que evidencia cómo la visibilización de este tipo de historias, que suelen permanecer ocultas, rompe el aislamiento y abre el camino para que otras mujeres se atrevan a hablar.

A unas horas de publicarse la entrevista, voces del gremio cultural cerraron filas en torno a la autora de ‘Un jardín al fondo de la noche’, cuya protagonista es una niña que se muda a una casa con espejos, donde su padrastro —a quien percibe como un vampiro que dice ser sonámbulo— la ronda.

Escritoras como Brenda Navarro, Cristina Rivera Garza, Alma Delia Murillo, Gabriela Jáuregui y Tania Tagle respaldaron públicamente el valor de sus palabras, subrayando que, ni la culpa ni la vergüenza pertenecen a quienes sobreviven al abuso; son de los agresores y las redes de poder que los encubren.

“Aquí estamos para Ximena. Y para todas las que han tenido que vivir cosas similares”, escribió Navarro en redes sociales.

A estas muestras de apoyo se sumó Sasha Sokol, cuya batalla legal y mediática contra el productor Luis de Llano de casi cinco años, ha sentado un precedente fundamental en el país: la no prescripción de los delitos de abuso sexual contra menores de edad. La cantante y activista publicó un mensaje en el que desea a la escritora que su testimonio le brinde libertad y protección. “Que tu historia te pertenezca”, le dice.

El impacto alcanzó también al entorno familiar directo del perpetrador de Ximena.. Juan Aguirre Abdó —hijo de Francisco Aguirre Gómez y de la escritora Adriana Abdó, y quien encabezó la dirección general de Grupo Radio Centro hasta mayo pasado— expresó en su cuenta de X su respaldo a la autora: “toda mi solidaridad con mi querida hermana, Ximena”.

Reacciones institucionales y postura de Radio Centro

El caso escaló al ámbito gubernamental este jueves 26 de noviembre. Durante su conferencia matutina, la presidenta Claudia Sheimbaum calificó el relato como una “historia de vida tremenda” y ofreció acompañamiento legal e institucional a través de la Secretaría de las Mujeres en caso de que la escritora decida presentar una denuncia formal ante las autoridades mexicanas. “Que sepa que estamos con ella”, declaró.

En el terreno periodístico, la revelación abrió un debate frontal sobre el encubrimiento y la impunidad. En su noticiero Aristegui en Vivo —transmitido a través de frecuencias de Grupo Radio Centro—, la periodista Carmen Aristegui expresó “indignación, dolor y una profunda solidaridad”. En su espacio informativo, entrevistó en vivo a Santaolalla y sostuvo que “la indiferencia sería complicidad”, refrendando su compromiso de informar sin censura pese al vínculo empresarial del señalado con la radiodifusora.

La periodista María Scherer recordó las reformas legales que eliminaron la prescripción de los delitos sexuales contra menores de edad y exigió la actuación inmediata de las autoridades: “Que la Fiscalía actúe. Ya. El poder no puede comprar silencio”. En el mismo sentido, Mónica Garza subrayó que el silencio de las decenas de adultos que conocieron los abusos sin intervenir constituye una forma de complicidad, mientras que Azucena Pimentel, directora de la Televisión Educativa Aprende.mx, enfatizó la corresponsabilidad colectiva: “Para mí, los niños y las niñas son responsabilidad de todos nosotros”.

Por su parte, Grupo Radio Centro difundió un comunicado en que los señalamientos que se dieron a conocer pertenecen estrictamente al ámbito personal de Aguirre Gómez. La empresa informó que el empresario renunció a la presidencia del Consejo de Administración el pasado 18 de noviembre —cargo que asumió su hijo Francisco Aguirre Cranz—, reiteró una política institucional de “tolerancia cero” ante cualquier forma de violencia o abuso sexual, pero aclaró que se abstendrá de emitir juicios sobre los hechos denunciados.

La postura generó críticas de escritoras como Alma Delia Murillo y periodistas que cuestionaron el intento de desvincularse de quien encabezó el corporativo durante décadas.

Romper el pacto de silencio

Más allá de este caso coyuntural, el alcance de las denuncias públicas radica en su capacidad para transformar una experiencia históricamente vivida en soledad en un problema estructural, colectivo y social. Como recordó la propia Santaolalla al citar estadísticas sobre violencia sexual infantil en México, siete de cada diez agresiones ocurren dentro del entorno familiar y apenas una mínima fracción deriva en sentencia. Durante años, el prestigio social, el poder económico o la cercanía afectiva de los perpetradores han funcionado como blindajes casi infranqueables.

Cuando una autora o figura pública nombra a su agresor —como ocurrió previamente con los testimonios de Sasha Sokol o la cineasta Natalia Beristáin— se produce un efecto espejo. Otras mujeres reconocen en esos relatos sus propias historias, comprenden que no fueron responsables de lo ocurrido en su niñez y comprueban que existe una red social e institucional dispuesta a escuchar y creerles.

Las cifras oficiales confirman que el testimonio de Santaolalla refleja una crisis estructural en México. De acuerdo con la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (ENDIREH) del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), alrededor de 12.4 millones de mujeres de 15 años y más —equivalente al 12.6% de esta población— experimentaron algún tipo de violencia sexual durante su infancia. Según datos del Instituto Nacional de Salud Pública (INSP), en el 68% de los casos de abuso sexual infantil no se solicita atención médica tras la agresión, principalmente por miedo (31.1%), vergüenza (18.1%) o desconocimiento (14.5%).

Los registros hospitalarios de la Secretaría de Salud muestran que más del 90% de las niñas, niños y adolescentes atendidos en unidades médicas por violencia sexual son mujeres, datos que dimensionan el alcance de una violencia históricamente silenciada y explican por qué la conversación pública desatada tras la denuncia de Santaolalla resulta clave para incentivar el acceso a la justicia.